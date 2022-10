Nemmeno il tempo di arrivare sul mercato che Apple pare stia già prendendo provvedimenti per dare un taglio alla produzione di iPhone 14 Plus. Almeno questo è quello che The Information ha riportato nella giornata di ieri, giornata che ha visto fra l’altro il debutto dei nuovi iPad e di una ammodernata Apple TV 4K.

Dunque, la situazione che si prospetta è quella che ci immaginavamo già in precedenza, e che per certi versi era stata in parte delineata dai ritardi dell’entrata in commercio di tale variante Plus, nata non proprio sotto una buona stella (debutto sul mercato italiano il 7 ottobre anziché 16 settembre, giorno di lancio degli altri iPhone 14).

Apple avrebbe chiesto di sospendere la produzione di iPhone 14 Plus

Parliamo di indiscrezioni, questo deve essere chiaro, voci che ventilano una situazione non proprio rosea per l’iPhone 14 che quest’anno è andato a pensionare il vecchio mini. E se quest’ultimo non è stato certo un campione di vendite, come dimostra d’altronde tale uscita di scena, a quanto pare anche iPhone 14 Plus si ritrova in una situazione simile che, seppur prematuramente, prospetta un quadro piuttosto cupo.

Apple ha comunicato a più di un produttore in Cina di interrompere immediatamente la produzione di componenti per iPhone 14 Plus, mentre il team di approvvigionamento sta rivalutando la domanda del prodotto. Questo è quel che si legge da The Information, le cui informazioni derivano da alcuni rifornitori.

Ora, difficile immaginare che si realizzi lo scenario peggiore, quello di un’uscita di scena di tale variante, e a conferma di ciò, la stessa fonte tiene comunque a precisare che Apple avrebbe tuttavia in programma di proseguire anche il prossimo anno con una variante iPhone 15 Plus.

In ogni caso, ciò è indicativo della domanda di mercato, che fin dai primi giorni si notava spingesse molto più sulle versioni Pro della nuova famiglia, nonostante i prezzi ben più elevati. Ma un po’ la mancanza di novità hardware sostanziali rispetto alla generazione precedente e un po’ altri fattori slegati ad Apple, l’instabilità economica in primis, stanno contribuendo ad abbassare le richieste e, di conseguenza, una scelta del genere, laddove confermata, non meraviglierebbe poi molto.

Se l’iPhone 14 Plus è un flop? È ancora presto per dirlo, proprio alla luce dei ritardi relativi alla sua messa in commercio, ma se queste sono le premesse…

In copertina iPhone 14, che abbiamo recensito qui

