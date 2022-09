Apple ha presentato la gamma iPhone 14 la scorsa settimana e gli esperti del settore stanno già facendo una prima analisi dei dati di vendita. Secondo un noto analista i preordini di iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus sono deludenti, a differenza di quelli di iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14‌ Pro Max.

I preordini di iPhone 14 Plus sembrano peggiori di quelli per l’iPhone 13 Mini

Secondo un sondaggio dell’analista Ming-Chi Kuo basata sui tempi di consegna dei negozi online Apple nei principali mercati, i preordini di iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max sono rispettivamente “neutri” e “buoni” rispetto a iPhone 13 Pro e ‌iPhone 13 Pro‌ Max, mentre i preordini dei modelli standard iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus sono scarsi.

L’analista afferma che allo stato attuale i dati di prevendita per ‌iPhone 14‌ e ‌iPhone 14‌ Plus sono peggiori di quelli dell’iPhone SE 2022 e dell’iPhone 13 mini e a deludere maggiormente le aspettative è stato iPhone 14‌ Plus, la novità della gamma.

Nella prima metà del 2022 Apple ha ridotto la produzione sia di ‌iPhone SE‌ di terza generazione che di ‌iPhone 13‌ mini a causa della scarsa domanda e se la richiesta del mercato per iPhone 14‌ e ‌iPhone 14‌ Plus non migliorerà, Apple potrebbe tagliare la produzione già a novembre. Kuo sostiene che il posizionamento scelto da Apple per i due nuovi modelli standard potrebbe non essere riuscito.

Sulla base dell’attuale risultato del preordine, Kuo ritiene tuttavia che la forte domanda per i modelli iPhone 14 Pro probabilmente durerà almeno fino a novembre e il potenziale taglio della produzione di iPhone 14 e 14 Plus potrebbe compensare la crescita dei ricavi di Apple sul lungo termine.

Anche se è ancora presto per dire se Apple ha sbagliato strategia per gli iPhone 2022, vale la pena notare che gli analisti solitamente hanno maggiori aspettative dall’azienda di Cupertino rispetto ad altri produttori di smartphone.

I preordini per i nuovi iPhone 14 e 14 Plus sono iniziati venerdì 9 settembre e le vendite partiranno ufficialmente venerdì 16 settembre per il modello da 6,1 pollici, mentre per il modello Plus da 6,7 pollici bisognerà attendere il 7 ottobre.

