Una delle novità più chiacchierate dei nuovi iPhone 14, Dynamic Island a parte, è senza dubbio la connettività satellitare, una funzione in arrivo per ora solo in alcuni Paesi, e destinata a rendere i melafonini dei dispositivi utili in caso d’emergenza, anche quando la connessione alla rete va a mancare.

Ecco, pur essendo un qualcosa di realmente nuovo per il settore smartphone, chiunque conosca un minimo Garmin sa bene che di dispositivi che permettono di comunicare sempre, anche senza copertura di rete, ce ne sono in abbondanza da anni. L’ultimo prodotto presentato, e di cui vi parliamo oggi, si chiama inReach Messenger, il più economico fra i dispositivi di Garmin con connettività satellitare attualmente in gamma. Scopriamone di più.

Caratteristiche e funzioni di Garmin inReach Messenger

Si tratta di un dispositivo che, quando collegato con uno smartphone, permette di inviare messaggi tramite rete cellulare o satellitare. Garmin inReach Messenger consente perciò di rimanere sempre in contatto coi propri cari anche in assenza di copertura di rete, dimodoché in caso d’emergenza sia sempre possibile inviare un SOS interattivo al centro di coordinamento di Garmin, agli operatori di Garmin IERCC (un centro di risposta alle emergenze che è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24).

È una “scatoletta” che misura 7,8 x 6,4 x 2,3 cm, dal peso di 113,9 grammi, che monta uno schermo minuscolo MIP transflettivo dalla risoluzione di 160 x 68 pixel, utile più che altro per leggere alcune informazioni necessarie collegate alle sue funzioni.

A bordo di Garmin inReach Messenger ci sono poi una sfilza di sensori per la geolocalizzazione (GPS ad alta sensibilità, Galileo, QZSS, Beidou, bussola) e chip per la connettività Bluetooth e ANT+. C’è da segnalare anche che è certificato IPX7 e che vanta una batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB C dalla durata molto variabile a seconda dell’utilizzo:

Fino a 28 giorni con invio messaggi o posizione ogni 10 minuti con visuale completa del cielo; fino a 14 giorni in ambiente boschivo.

Fino a 6 giorni con invio messaggi o posizione ogni 2 minuti con visuale completa del cielo; fino a 3 giorni in ambiente boschivo.

Fino a 46 giorni c con invio messaggi o posizione ogni 30 minuti con visuale completa del cielo; fino a 23 giorni in ambiente boschivo.

Fino a 1 anno se spento.

Lato software, Garmin inReach Messenger funziona tramite l’app Garmin Messenger (disponibile sia per Android che per iOS) da installare sul proprio smartphone, applicazione che supporta anche i messaggi di gruppo (per condividere le proprie avventure con più contatti contemporaneamente) e, passa automaticamente fra la connessione di rete cellulare (quando disponibile) alla rete satellitare globale Iridium (è necessario un abbonamento satellitare attivo; qui tutti i dettagli sui prezzi e i piani disponibili).

Oltre alla condivisione della posizione standard, tramite le coordinate GPS, il dispositivo supporta gli SOS interattivi, inviati agli operatori di Garmin IERCC, si connette ad altri dispositivi Garmin (sportwatch e non solo) offre un servizio integrato di previsione meteo e il routing TrackBack, che mostra la strada percorsa e indica come tornare indietro, utile in caso di smarrimento.

Lato “smart”, Garmin inReach Messenger può sincronizzare i contatti memorizzati sullo smartphone e, dal piccolo schermo, mostra le conferme di invio dei messaggi e permette di leggere le risposte. Tutto qua.

Disponibilità e prezzo di Garmin inReach Messenger

Garmin inReach Messenger è stato presentato in Italia e nel mondo nelle scorse ore ed è già acquistabile al prezzo di 299,99 euro sul sito Garmin, ma arriverà presto anche altrove, anche su Amazon.

