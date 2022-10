Microsoft ha rivelato che stava progettando una console Xbox per il gioco in streaming a giugno 2021 e a maggio di quest’anno sono emerse altre indiscrezioni in merito.

Ora sembra che questa console nota con il nome in codice Project Keystone sia stata “involontariamente” mostrata al pubblico da Microsoft.

Il capo della divisione Xbox “mostra” la console Xbox per il gioco in streaming

Nella giornata di ieri Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ha pubblicato su Twitter una foto del suo scaffale pieno di cimeli videoludici per festeggiare i 25 anni della saga Fallout di Bethesda.

Sulla mensola più in alto accanto a un tipico controller Xbox è visibile una console bianca simile a una Xbox Series S che ha tutta l’aria di essere un prototipo dell’inedita Keystone dedicata al gioco in streaming.

La conferma è arriva dal tweet dell’account ufficiale di Xbox che ha descritto la console come un “vecchio prototipo“. Tuttavia il fatto potrebbe non essere casuale, poiché il boss di Xbox non è nuovo a certe trovate.

La console Xbox per lo streaming permette di giocare con i titoli inclusi nella piattaforma Xbox Cloud Gaming attraverso l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate senza dover acquistare una più costosa console Xbox Series X o S.

Il colosso di Redmond a maggio ha confermato che stava sviluppando una chiavetta HDMI per giocare in streaming su Xbox Game Pass e da giugno per giocare con l’abbonamento basta una smart TV Samsung e un controller.

