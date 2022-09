Microsoft ha da poco annunciato Xbox Game Pass Friends & Family, l’abbonamento che consente a un massimo di cinque amici e membri della famiglia di condividere l’accesso esclusivo a tutti i giochi, i contenuti e i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate, indipendentemente dal dispositivo che utilizzano per giocare.

Microsoft ufficializza il piano Xbox Game Pass Friends & Family

Secondo quanto riportato nella pagina di supporto ufficiale italiana, tutte le persone invitate possono giocare contemporaneamente, anche insieme nello stesso gioco, inoltre è possibile includere amici e familiari esterni alla propria famiglia.

Dopo la fase di test, il piano è ora disponibile per tutti gli utenti in Colombia e Irlanda e in quest’ultimo paese il costo è di 21,99 euro al mese, contro i 12,99 euro al mese necessari per Xbox Game Pass Ultimate, dunque meno di 5 euro a persona.

Le limitazioni prevedono che ogni gruppo può contenere al massimo 8 persone diverse nel corso dello stesso anno, inoltre i singoli partecipanti non potranno riscattare altri codici Game Pass e non sarà nemmeno consentito trasferire la titolarità dell’abbonamento.

Per gli utenti già abbonati al servizio Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft eseguirà una conversione al piano Friends & Family che prevede 18 giorni di abbonamento ogni 30 giorni convertiti.

Il prezzo di Xbox Game Pass Friends & Family applicato in Irlanda dovrebbe essere lo stesso che verrà addebitato in Italia quando il piano sarà disponibile.

