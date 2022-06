In vista della presentazione congiunta di Xbox e Bethesda in programma questo fine settimana, Samsung e Microsoft anticipano alcune novità relative alla piattaforma di gioco in streaming Xbox Cloud Gaming.

La prima anticipazione riguarda l’arrivo di Xbox Cloud Gaming nella gamma di smart TV 2022 di Samsung. Il servizio di Microsoft troverà spazio all’interno del Samsung Gaming Hub dal 30 giugno e richiederà solo un account Microsoft e un controller Bluetooth.

Il popolare battle royale Fortnite è incluso gratuitamente per tutti come su altre piattaforme Xbox Cloud Gaming, mentre per godersi il resto è necessario un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

In aggiunta alle voci che circolano attorno a “Keystone”, un dispositivo di streaming dedicato confermato, ma non ancora rilasciato, appare chiaro che il team Xbox sta continuando a spingere i giocatori verso il cloud.

Won-Jin Lee, Presidente e Responsabile del Service Business Team di Samsung Electronics, ha dichiarato che l’azienda è entusiasta di approfondire la partnership con Xbox aggiungendo l’app a Samsung Gaming Hub che ora consente agli utenti di Smart TV di Samsung di accedere a centinaia di giochi Xbox Game Pass.

Xbox Cloud Gaming si espande in Argentina e Nuova Zelanda

I giocatori in Argentina e in Nuova Zelanda ora stanno ottenendo il loro primo accesso al servizio Xbox Cloud Gaming, al quale si applicano tutte le stesse regole, inclusi i dispositivi supportati e l’accesso gratuito a tutti per Fortnite.

Il team Xbox ha inoltre annunciato che entro la fine dell’anno ha intenzione di implementare la possibilità per i membri di Xbox Game Pass Ultimate di giocare tramite cloud a giochi selezionati che già possiedono o che hanno acquistato al di fuori della libreria di Xbox Game Pass.

Quest’ultima novità porterebbe Xbox Cloud Gaming più in linea con servizi concorrenti come Google Stadia e NVIDIA GeForce Now.

Potrebbe interessarti: Migliori smart TV di Giugno 2022, ecco i nostri consigli