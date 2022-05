All’inizio di questo mese sono emerse delle indiscrezioni secondo cui Microsoft potrebbe essere quasi pronta per lanciare un dispositivo per lo streaming di giochi simile a Google Chromecast per il suo servizio Xbox Cloud Gaming.

Il colosso di Redmond ora ha confermato l’esistenza di un dispositivo del genere con nome in codice Keystone, ma non sarebbe vicino al lancio.

Microsoft adotta un nuovo approccio per il suo dispositivo di streaming di giochi

Secondo quanto riferito da un portavoce di Microsoft a Windows Central, la società ha deciso di abbandonare l’attuale versione del dispositivo Keystone per concentrare gli sforzi su un nuovo approccio che in futuro consentirà di offrire Xbox Cloud Gaming a più giocatori in tutto il mondo.

Il portavoce ha affermato che come parte di qualsiasi percorso tecnico, Microsoft valuta costantemente i propri sforzi, rivede quanto appreso e si assicura di portare valore ai propri clienti.

L’anno scorso un portavoce di Microsoft annunciò che l’azienda stava lavorando su un dispositivo per lo streaming di giochi che poteva essere collegato a qualsiasi TV o monitor con ingresso HDMI senza la necessità di possedere una console, a patto di disporre di una connessione Internet abbastanza performante.

Nonostante la decisione di rivedere il progetto, Microsoft rimane con l’obiettivo di consentire alle persone di giocare ai titoli che desiderano, sui dispositivi che desiderano, ovunque vogliano.

