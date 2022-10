Non è più un segreto ormai che nei piani di Google ci sia una sempre maggiore attenzione al gaming per i Chromebook, i dispositivi mossi dal sistema operativo proprietario ChromeOS, nonostante infatti la recente dipartita di Stadia, ci sono altri servizi dedicati ai videogiochi per i Chromebook ad esempio Steam, oltre ovviamente a moli giochi presenti sul Play Store.

È dall’inizio di quest’anno che girano voci circa l’arrivo sul mercato di Chromebook appositamente pensati per il gaming e, nonostante le recenti piccole aggiunte lato software, le voci al riguardo continuano a circolare. Ora quelle voci prendono vita, visto che Lenovo sta per lanciare il suo Chromebook IdeaPad 5 Gaming; scopriamolo insieme.

Lenovo sarà il primo brand a lanciare un Chromebook da gaming

Il Chromebook Lenovo IdeaPad 5 Gaming vanta un display da 16 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ed è dotato di quattro altoparlanti che dovrebbero garantire un’esperienza audio coinvolgente. Per quanto riguarda le porte disponibili ci sono due USB-C, due USB-A e un lettore MicroSD, il tutto in una scocca la cui parte superiore è interamente realizzata in alluminio con un design iconico e accattivante, mentre inferiormente è stata utilizzata plastica.

Passando poi alla tastiera, questa è RGB e di dimensioni standard, tastierino numerico compreso, anche se al momento non è chiaro quali settaggi l’utente possa operare, visto che Google sta lavorando per implementare il controllo delle tastiere RGB direttamente dalle impostazioni di ChromeOS.

Il Chromebook Lenovo IdeaPad Gaming dovrebbe essere disponibile in due versioni, differenti tra loro per il processore in dotazione, Intel Core i3 e Core i5 di dodicesima generazione, quest’ultimo modello inoltre dovrebbe vantare anche il supporto grafico Iris Xe. È possibile che l’azienda possa commercializzare la prima variante dedicata al cloud gaming, mentre la seconda dedicata agli utenti più interessati a piattaforme quali Steam.

Di seguito quelle che dovrebbero essere le caratteristiche principali del dispositivo:

Sistema operativo ChromeOS

Processore Intel Core i3-1215U o Intel Core i5-1235U

8 GB di RAM

Fino a 512 GB di spazio di archiviazione NVMe

Display 16″ 2.5K (2560×1600) IPS 350nits Antiriflesso, 120Hz, 100% sRGB, TÜV Low Blue Light

Tastiera retroilluminata RGB a 4 zone

Piano in alluminio

Webcam FHD con otturatore per la privacy

2 USB-C

2 USB-A

Lettore MicroSD

Jack audio

Altoparlanti stereo, 2W x4, ottimizzati con Waves MaxxAudio

Wi-Fi 6/Bluetooth 5.1

Al momento non ci sono informazioni ufficiali circa prezzi o tempistiche di commercializzazione ma, considerando il tempismo non perfetto a causa della chiusura di Stadia, auspichiamo che Lenovo possa presentare al più presto il nuovo Chromebook IdeaPad 5 Gaming.

