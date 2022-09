Per chi non la conoscesse Framework è una startup californiana la cui missione è fornire agli utenti prodotti che siano facilmente personalizzabili, aggiornabili e riparabili, con il fine ultimo di aumentare la longevità del dispositivo e diminuire conseguentemente la produzione di rifiuti elettronici. L’azienda è già attiva nel settore dei laptop equipaggiati con Windows (e anche senza alcun sistema operativo), e ora annuncia una nuova partnership con Google che si concretizza con il futuro Framework Laptop Chromebook Edition.

Nei dettagli di Framework Laptop Chromebook Edition

Lo scopo dell’azienda è chiaro, prendere quanto di meglio Framework ha da offrire ed unirlo alle potenzialità di un sistema operativo come ChromeOS, dando vita ad un Chromebook senza rinunce sul fronte delle prestazioni, aggiornabile e riparabile. Framework Laptop Chromebook Edition è disponibile da oggi per il preordine, al momento solo negli Stati Uniti e in Canada, per un prezzo (nella sua configurazione base) di 999 dollari, ad onor del vero per il preordine è necessario un deposito di 100 dollari eventualmente rimborsabile; le spedizioni delle prime unità partiranno a inizio dicembre.

Il dispositivo si presenta con un corpo realizzato interamente in alluminio, con uno spessore di 15,85 mm e un peso complessivo di 1,3 Kg, caratteristiche che lo rendono estremamente adatto alla portabilità; caratteristico inoltre per i prodotti dell’azienda il display da 3:2 con risoluzione 2256 x 1504. Ad alimentare il tutto è presente l’ultimo processore Intel Core i5-1240P di 12a generazione, in grado di offrire elevate prestazioni per ogni carico di lavoro, inoltre grazie alle ottimizzazioni di Google e Intel, potrà garantire una maggiore durata della batteria.

Per quel che concerne la personalizzazione Framework offre svariate opzioni, è infatti possibile scegliere quali porte si desiderano e con che disposizione, si può scegliere tra USB-C, USB-A, MicroSD, HDMI, DisplayPort, Ethernet, archiviazione ad alta velocità e altro ancora. Dal punto di vista delle memorie, la configurazione base prevede 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage NVMe, possono però essere aggiornate fino ad un massimo di 64 GB di RAM DDR4 e 1TB di storage NVMe.

Framework pensa anche alla privacy degli utenti e alla trasparenza nei loro confronti, la Chromebook Edition è infatti dotata di interruttori hardware in grado di interrompere l’alimentazione della fotocamera e dei microfoni, garantendo l’impossibilità di accedervi. Per quanto riguarda la trasparenza, ogni componente del laptop è dotato di un codice QR che darà accesso a documentazione, guide di riparazione, parti di ricambio e aggiornamento, nonché informazioni dettagliate sui dati di progettazione e produzione.

Framework Laptop Chromebook Edition è realizzato con il chip di sicurezza Titan C e, come ogni Chromebook, riceverà aggiornamenti automatici fino a otto anni. Insomma la partnership tra Framework e Google darà sicuramente i suoi frutti, gli utenti interessati potranno avere fra le mani un dispositivo durevole con tutti i vantaggi che offre un sistema come ChromeOS, la possibilità infatti di far girare applicazioni Android scaricabili direttamente dal Play Store (o per vie traverse qualora non direttamente compatibili) e la possibilità di operare in ambiente Linux costituiscono sicuramente un plus, di cui altri tipi di dispositivi non possono fregiarsi.

