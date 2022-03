La scorsa settimana vi avevamo parlato dell’annuncio da parte di Google, al Google for Games Developer Summit 2022, del rilascio di una versione di alpha di Steam per Chrome OS. Una decisione che avrà rallegrato gli appassionati di videogiochi e di Chrome OS e che oggi è diventata ufficialmente realtà.

In aggiunta, il colosso di Mountain View ha annunciato il supporto al Variable Refresh Rate su Chrome OS e, nonostante questo non sia unicamente legato a Steam, rappresenta un’indizio in più che fa ben sperare sulle potenzialità della piattaforma di gaming sui Chromebook.

Ecco come installare Steam su Chrome OS

È proprio nella giornata di oggi che Google stessa ha diffuso alcuni dettagli e istruzioni su come installare la versione alpha di Steam sul proprio Chrome OS, a patto che siate i fortunati possessori di questi modelli di Chromebook.

Per la versione alpha sono supportati i seguenti dispositivi:

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

Chromebook Flip CX5 (CX5500) ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2 Chromebook

Lenovo 5i-14 Chromebook

Ciò che rende compatibili questi Chromebook sono le specifiche tecniche di fascia alta come ad esempio la GPU Intel Iris Xe, una CPU di undicesima generazione Intel Core i5 o i7 e almeno 8 GB di RAM. Google ha tenuto a ribadire che le configurazioni con Intel i3 o 4 GB di RAM non saranno supportate dall’alpha.

Nonostante Chrome OS e gaming non sia un connubio all’ordine del giorno, grazie all’arrivo di Steam sarà possibile giocare a un’ampia selezione di videogiochi testati su Chrome OS da Google stessa, tra cui celebri titoli come: Portal 2, Dota 2, Team Fortress 2, Half-Life 2, Cuphead e Fallout 4 per citarne alcuni. Precisiamo, inoltre, che, qualora disponibile, Steam installerà una versione Linux dei titoli che sceglierete di giocare.

Qualora foste tra i fortunati possessori dei suddetti Chromebook e doveste decidere di provare Steam sul vostro dispositivo vi occorrerà passare alla versione Dev di Chrome OS, operazione che vi suggeriamo di effettuare prendendo tutte le precauzioni del caso.

Potete trovare le istruzioni complete a questo link messo a disposizione da Google stessa.

Google ha tenuto a specificare come questa versione sia tutt’altro che priva di gravi bug e imprecisioni anche a causa della natura stessa del canale Dev nonché della complessità di un progetto del genere che, nonostante sia nella sua versione alpha, rappresenta l’alba di un nuovo futuro per i Chromebook.

Potrebbe interessarti anche: Voglia di Chromebook? Amazon dà il via alle offerte della Chromebook Week