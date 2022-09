Il cloud gaming sta prendendo piede, attirando l’attenzione di sempre più utenti che possono usufruire della potenza di calcolo di appositi server remoti, potendo giocare i loro titoli preferiti anche su dispositivi che di norma non sarebbero in grado di supportarli. Di esempi ce ne sono diversi anche se, i più famosi, sono probabilmente Google Stadia e Microsoft Xbox Cloud Gaming, ed è proprio a questi due servizi che volgeranno lo sguardo i futuri Chromebook appositamente pensati per il cloud gaming.

Lenovo, Acer e ASUS produrranno dei Chromebook dedicati al cloud gaming, si vocifera

Non è la prima volta che vi parliamo di Chromebook e di gaming, già a gennaio circolavano voci sul futuro arrivo di notebook mossi da ChromeOS dedicati al gaming, la stessa Google poi in occasione del Google I/O di quest’anno sottolineava come l’ambito dei videogiochi fosse un focus per il suo sistema operativo desktop; più di recente infine sono state introdotte piccole modifiche con l’aggiornamento di ChromeOS 105 per consentire agli utenti di giocare titoli pensati per il touchscreen con mouse e tastiera.

Insomma gli sforzi di Google per abbracciare il settore sono evidenti fin dall’introduzione del Play Store su ChromeOS, ora inoltre arriva un’indiscrezione tramite Twitter che vuole il futuro arrivo di diversi Chromebook appositamente creati per il cloud gaming.

Lenovo, Acer and ASUS will launch Cloud Gaming Chromebooks soon. Focus will be on Stadia and XBOX Gamepass. What do you think about that? 🎮 — SnoopyTech (@_snoopytech_) September 21, 2022

Come potete notare dal post qui sopra, secondo il leaker SnoopyTech, diverse aziende quali Lenovo, Acer e ASUS hanno intenzione di lanciare a breve dei nuovi modelli di Chromebook incentrati sul cloud gaming. Le informazioni al riguardo non sono molte al momento ma, considerando i servizi a cui saranno orientati, si può presumere che i dispositivi in questione saranno dotati di un hardware all’altezza, anche se non è chiaro di quali requisiti possano necessitare; non stiamo parlando infatti di qualcosa come Steam che su ChromeOS richiede particolari specifiche tecniche per funzionare.

Ad ogni modo, stando a quanto dichiarato dal leaker, i nuovi Chromebook orientati al cloud gaming arriveranno presto, non ci resta dunque che attendere per scoprirne design, caratteristiche e soprattutto prezzo di vendita.

