Tra le novità future di Chrome OS ci sarà anche una maggiore attenzione al mondo del gaming con l’arrivo di una nuova generazione di Chromebook in grado di offrire performance superiori, sia lato CPU che per quanto riguarda il comparto grafico, e presentando caratteristiche ed elementi inediti per i dispositivi Chrome OS, come una tastiera RGB. L’intero settore dei Chromebook si sta muovendo in questa direzione. Vediamo quali sono le novità in arrivo:

Chromebook: giochi di Steam e supporto a tastiere RGB in arrivo

Grazie al supporto a servizi di streaming come Google Stadia e NVIDIA GeForce NOW, i Chromebook rappresentano già oggi una soluzione valida per il gaming. Per poter competere con la concorrenza e, in particolare, con i notebook Windows è necessario, però, un maggior supporto software e la possibilità di poter contare su modelli caratterizzati da specifiche nettamente superiori rispetto alle soluzioni attualmente sul mercato (pensate prevalentemente per la produttività e la navigazione).

Da tempo, è in fase di sviluppo il progetto Borealis che punta a portare Steam e vari giochi compatibili con Linux sui Chromebook tramite una macchina virtuale. In questo modo, in futuro, per gli utenti Chrome OS sarà possibile contare su di un catalogo di titoli nettamente maggiore e senza la necessità di utilizzare servizi di streaming per poter giocare. Si tratta di un passo essenziale per poter lanciare davvero i Chromebook nel settore del gaming, anche in considerazione del successo ancora limitato del gaming in streaming, a partire proprio da Google Stadia.

È in arrivo il supporto alle tastiere RGB

I prodotti da gaming sono, però, caratterizzati anche da alcuni elementi hardware distintivi. Tra questi troviamo il supporto alle tastiere RGB a colori. Tra le più recenti modifiche al codice di Chrome OS effettuate da Google sono stati individuate le prime conferme di un futuro supporto alle tastiere RGB. In futuro, quindi, i Chromebook dotati di questa funzionalità rappresenteranno una porzione rilevante del mercato ed offriranno agli utenti la possibilità di accedere a macchine da gioco molto più vicine a quelle disponibili nel mondo Windows.

In futuro, sarà possibile personalizzare la tipologia e l’illuminazione di ogni tasto della tastiera tramite appositi strumenti di Chrome OS. Da notare che il supporto alle tastiere RGB riguarda una funzionalità interna al sistema operativo e non solo il supporto a tastiere esterne. Per questo motivo, è altamente probabile l’arrivo di Chromebook in grado di sfruttare le nuove funzionalità software per integrare soluzioni hardware inedite per questa tipologia di prodotti.

Tra i primi produttori a realizzare dei Chromebook “da gaming” potrebbe esserci HP con una variante di uno dei portatili della sua linea OMEN. Possibile, inoltre, il debutto di un Lenovo Legion con Chrome OS per provare a “far breccia” in questo nuovo mercato che, nei prossimi anni, potrebbe diventare sempre più rilevante. Per maggiori dettagli sui possibili Chromebook da gaming in arrivo in futuro sarà necessario attendere un annuncio ufficiale da parte di Google in merito alle nuove funzionalità per i videogiocatori di Chrome OS.

