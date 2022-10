FIFA 23 è arrivato da pochi giorni su tutte le piattaforme ed è già disponibile a prezzo scontato. Grazie alle nuove offerte eBay che prendono il via oggi, infatti, è possibile acquistare il nuovo FIFA 23 con condizioni particolarmente agevolate. Le offerte riguardano le versioni per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S oltre che per Nintendo Switch del gioco. Da non perdere, inoltre, è un’offerta che propone il bundle composto dalla PlayStation 5 e da FIFA 23. Ecco i dettagli completi in merito alle offerte in corso:

FIFA 23 è già in offerta: ecco le promozioni migliori per le versioni PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch

Le nuove offerte eBay che prendono il via oggi sono l’occasione giusta per acquistare FIFA 23 a prezzo scontato per tutte le console. Tra le promozioni disponibili segnaliamo la possibilità di acquistare FIFA 23 per PlayStation 5 al prezzo di 68,90 euro invece di 74,20 euro. In alternativa, sempre per la console di casa Sony, c’è l’imperdibile bundle PS5+ FIFA 23 disponibile a 799,90 euro invece di 859,90 euro. L’offerta riguarda la versione Standard della console della casa nipponica. Il nuovo titolo dedicato al mondo del calcio è disponibile in offerta a 68,90 euro anche per Xbox Series X e Series S.

Non mancano le offerte anche per le console “old gen”. FIFA 23, infatti, è scontato a 59,90 euro per PlayStation 4. Da segnalare che c’è la stessa offerta anche per la versione Xbox One del gioco. Per chi vuole giocare a FIFA 23 su Nintendo Switch, invece, c’è l’offerta lancio che consente di acquistare il titolo a 36,90 euro invece di 41,50 euro. Per sfruttare le offerte disponibili da oggi (e fino ad esaurimento scorte) su eBay ecco i link che vi riportiamo qui di seguito: