Vi ricordate di Surface Studio 2? Bene, a distanza di ben quattro anni pare proprio che Microsoft si sia decisa a presentarne una nuova versione visto quanto emerso nelle scorse ore. C’è da chiarire in prima battura che i documenti della FCC da cui tutto deriva sono privi di riferimenti espliciti, ma le informazioni riportate fanno pensare a un qual certo Microsoft Surface Studio 3 dotato di un processore Intel e compatibile con Wi-Fi 6. I dettagli trapelati sono pochi, ma ecco tutto quello che sappiamo.

E se a ottobre Microsoft presentasse Surface Studio 3?

Buona parte della nuova famiglia dei Surface è stata già anticipata, coi rumor che proprio nelle ore scorse ci hanno fornito un quadro piuttosto completo sia di Surface Pro 9 che del Surface Laptop 5. Si è parlato anche di un certo Surface Gaming, e di Surface Go 4 con processore ARM, ma in occasione dell’annuncio del nuovo evento “Microsoft Fall 2022 Event” in programma mercoledì 12 ottobre, la Casa di Redmond non si è sbottonata affatto.

Quindi, le informazioni ufficiali in nostro possesso, nonostante manchino tre settimane ormai, scarseggiano; quelle ufficiali non ci sono proprio. Ed è proprio in questa cornice così confusa che arriva l’ipotesi in questione: e se Microsoft ci riprovasse con gli all-in-one (in stile iMac) con un eventuale Surface Studio 3?

Come anticipato, la voce arriva dalla recente pubblicazione di un documento dalla Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti che descrive in dettaglio un prodotto a marchio Surface non meglio specificato. Il fatto che possa essere uno Studio 3 deriva dal riferimento “Desktop Computer“, dettaglio che lo differenza da tutti gli altri Surface Go, Pro, Laptop, Book e Duo che rientrano nella categoria di “computer portatili” nel database della FCC.

Fra i pochi dettagli che si evincono, segnaliamo il riferimento alla CPU Intel e al fatto che utilizzi un chip 802.11 ax compatibile con Wi-Fi 6 che opera sia sulle bande a 2,4 Ghz che sulla 5 GHz. Non è emerso altro al momento, ma nel caso in cui Microsoft dovesse davvero presentarlo in occasione dell’evento del prossimo 12 ottobre, basta pazientare ancora qualche giorno.

In copertina Microsoft Surface Studio 2

