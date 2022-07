Ad inizio giugno, Microsoft ha presentato il Surface Laptop Go 2, un aggiornamento del suo laptop entry level, in futuro, però, la casa americana dovrebbe presentare un altro modello entry level: il Surface Go 4. Il progetto è ancora in sviluppo ed il suo debutto ufficiale potrebbe arrivare soltanto nel corso del 2023. Nel frattempo, però, iniziano ad arrivare le prime informazioni sul nuovo tablet con Windows 11. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il nuovo Surface Go 4 potrebbe utilizzare un processore ARM. Ecco i primi dettagli sul progetto:

Surface Go 4: tra le novità ci sarà un processore ARM?

L’attuale Surface Go 3 rappresenta la proposta d’accesso alla gamma di dispositivi Surface. Si tratta di un tablet da 10,5 pollici che può essere configurato con processore Intel Pentium Gold 6500Y oppure con Intel Core i3-10100Y, due CPU Dual-Core che iniziano ad essere abbastanza limitate, anche per un uso basilare. Le CPU sono supportate da 4 o 8 GB di memoria RAM e da 64 GB (eMMC) o 128 GB (SSD) di storage.

Il futuro della gamma Surface Go potrebbe, però, essere molto diverso. Microsoft è al lavoro sul nuovo Surface Go 4 che andrà a rimpiazzare il modello attuale, probabilmente, nel corso del 2023 anche se non è da escludere un debutto già sul finire del 2022, per sfruttare al massimo il periodo di shopping natalizio. Il nuovo tablet entry level di casa Microsoft potrebbe presentare una grande sorpresa.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il nuovo Surface Go 4 potrebbe passare da un processore Intel ad un processore ARM. Quest’ipotesi sarebbe sul tavolo ma, al momento, non ci sarebbe ancora una decisione definitiva. L’azienda starebbe, infatti, valutando le varie opzioni a disposizione per trovare il giusto equilibrio tra prestazioni, funzionalità e autonomia per il suo nuovo tablet.

Per il futuro, Microsoft intende investire e supportare al meglio Windows on ARM. Un paio di mesi fa, infatti, la casa americana ha annunciato diversi strumenti di sviluppo nativi con l’obiettivo di rendere più agevole la vita agli sviluppatori e, quindi, supportare al meglio la creazione di un ecosistema di applicazioni in grado di spingere gli utenti verso Windows on ARM.

Il lancio di un Surface economico, come il Surface Go 4, su base ARM potrebbe rappresentare un ulteriore passo in avanti in tal senso. Il progetto potrebbe avere il ruolo di “apripista” per l’arrivo sul mercato di una nuova gamma di dispositivi Windows on ARM, più competitiva rispetto ai modelli attuali ed in grado di sostenere la diffusione di tablet economici, sia in ambito consumer che business. La versione con Arm del nuovo Go 4 potrebbe, però, non essere l’unica in cantiere.

Una versione con chip ARM ed una con Intel?

Per il nuovo Surface Go 4 potrebbe esserci, quindi, una variante dedicata che utilizzerà un chip ARM, probabilmente firmato Qualcomm anche se l’azienda è ancora al lavoro sulle nuove generazioni di processori destinati a Windows on ARM. Microsoft, quindi, potrebbe “riciclare” un chip già sul mercato da tempo come lo Snapdragon 7c, presentato lo scorso anno e dedicato, secondo Qualcomm, ai PC Windows più economici.

Da notare, inoltre, che la gamma Surface Go potrebbe non abbandonare del tutto i processori Intel. Il nuovo tablet di casa Microsoft, infatti, potrebbe essere realizzato anche in una variante dotata di CPU Intel, con il possibile passaggio alle soluzioni ad alta efficienza con architettura ibrida introdotte dalla 12° generazione di processori Intel Core. Il tablet potrebbe adottare soluzioni come il ii3-1210U a 6 Core e 9 W oppure l’ultima evoluzione della gamma Pentium.

Tale variante del Surface Go 4 potrebbe rivolgersi in particolare al settore business con la versione ARM che potrebbe avere come focus il mercato consumer. Ne sapremo di più, molto probabilmente, soltanto nel corso dei prossimi mesi. La quarta generazione del tablet Windows di Microsoft è ancora lontana dal debutto che, come detto in apertura, potrebbe avvenire soltanto ad inizio del 2023.

In copertina Surface Go 3