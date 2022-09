Il team di Microsoft ha annunciato di avere programmato un nuovo evento di lancio per il prossimo mese, appuntamento in occasione del quale sarà lanciata l’attesa prossima generazione di Microsoft Surface.

Negli ultimi giorni si erano andate facendo via via più insistenti le indiscrezioni secondo cui il colosso di Redmond era ormai pronto a lanciare i suoi nuovi notebook e adesso c’è anche una data ufficiale: l’evento è in programma per mercoledì 12 ottobre 2022, alle ore 16 italiane.

Arriva la nuova generazione di Microsoft Surface

Al momento il team di Microsoft non ha fornito molti dettagli su questo evento, che è stato chiamato semplicemente “Microsoft Fall 2022 Event“, limitandosi a rendere noto che “si parlerà di dispositivi”.

L’invito diffuso dal colosso di Redmond include un’immagine che ricorda uno sfondo con acquerelli, con al centro la scritta “save the date” che tanto dà l’impressione di essere stata realizzata a mano libera, magari utilizzando proprio uno dei nuovi modelli di Microsoft Surface e una Surface Pen.

Questo invito ufficiale arriva a distanza di poche ore dalle indiscrezioni che ci hanno svelato le probabili principali caratteristiche e i presunti prezzi di Micosoft Surface Pro 9 e Surface Laptop 5, ossia due dei potenziali protagonisti di tale appuntamento.

Il colosso di Redmond da alcuni anni non organizza più eventi di lancio della serie Microsoft Surface in presenza, ossia da quando la pandemia di Coronavirus è “scoppiata” in tutta la sua violenza e anche l’appuntamento del 12 ottobre sembra che si svolgerà soltanto online, con la possibilità per tutti gli interessati di scoprire in diretta quali saranno le novità presentate.

Ricordiamo che il 12 ottobre prenderà il via anche Microsoft Ignite 2022 (e proseguirà fino al 14 ottobre), appuntamento annuale in occasione del quale il colosso di Redmond approfondità le più importanti novità software dell’azienda.

In sostanza, si preannuncia una prima parte di ottobre piuttosto movimentata per il colosso di Redmond.

