L’evento Surface Event di Microsoft è alle porte e la prossima settimana la società potrebbe annunciare anche un nuovo notebook orientato ai videogiochi.

Una scheda tecnica da poco trapelata rivela le specifiche del presunto Surface Gaming che adotterebbe una scheda grafica dedicata di NVIDIA e CPU Intel Alder Lake serie H.

Microsoft potrebbe lanciare anche Surface Gaming

Secondo un rapporto di The Prime Gaming il presunto notebook da gaming di Microsoft sarebbe basato sulle CPU Intel Core i7-12800H e Core i5-12500H.

Il modello con CPU Core i5 dovrebbe impiegare una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti da 4 GB, mentre il modello con CPU Core i7 punterebbe su una GPU RTX 3070 Ti da 8 GB.

Il presunto Surface Gaming dovrebbe sfoggiare un design relativamente compatto e leggero grazie allo chassis in lega di magnesio e alluminio e sarebbe disponibile nelle due varianti di colore platino e nero opaco.

Altre specifiche chiave riportate nella scheda tecnica trapelata includono un display PixelSense Flow da 1440p da 16″ con frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e supporto Dolby Vision, 16 o 32 GB di RAM LPDDR4x e unità SSD fino a 2 TB. Supponendo che verrà preinstallato Windows 11, il notebook potrebbe essere in grado di supportare l’API DirectStorage. Le opzioni di connettività includerebbero USB 4.0 e Thunderbolt 4.0, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Al momento non sembra esserci alcun riferimento alle APU mobili AMD Ryzen serie 6000, il che non sorprende trattandosi di un notebook da gaming, inoltre non ci sono indicazioni sulla disponibilità e i prezzi del presunto Surface Gaming.

In copertina: Microsoft Surface Laptop 4

