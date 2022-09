Mentre tutti noi eravamo presi dall’annuncio delle nuove RTX 4080 e 4090 di NVIDIA e dalla disponibilità globale del primo feature update di Windows 11, nella giornata di ieri trapelavano una serie di informazioni piuttosto interessanti relative ai nuovi Surface di Microsoft.

I protagonisti della corposa fuga di notizia sono Surface Pro 9 e Surface Laptop 5, il primo dei quali è stato beccato proprio pochi giorni fa nel database dell’FCC con varie specifiche al corredo. Del presunto Microsoft Surface Gaming di cui si parlava all’inizio della scorsa settimana non emergono nuove, ma soffermiamoci su questi due, perché di dettagli ne sono trapelati in abbondanza.

Microsoft Surface Pro 9 e Surface Laptop 5 nei dettagli

Sia Microsoft Surface Pro 9 che Surface Laptop 5 dovrebbero essere presentati fra meno di un mese; corre voce che sia l’11 ottobre la data in cui la Casa di Redmond abbia in mente di tenere un evento dedicato, alle ore 18:00 italiane secondo quanto affermato da un noto informatore nei giorni scorsi. E ora, dai colleghi di WinFuture arriva una bella carrellata di informazioni che ci danno un’idea su cosa aspettarci.

Come immaginabile, Microsoft Surface Pro 9 si vocifera che arrivi con i processori Intel di 12esima generazione, nello specifico l’Intel Core i5-1235U nella versione base e il più performante Intel Core i7-1255U per le versioni più dotate e costose. Questi “nuovi” processori, rispetto a quelli montati sul modello attuale garantiscono suppergiù un incremento prestazionale che va dal 12% in più raffrontando l’i7 del Surface Pro 8 fino a superare il 20% di prestazioni in più paragonando gli i5 di 11esima e 12esima generazione, guardando ai risultati dei test di benchmark in single-core.

C’è tuttavia da dire che, come anticipato in varie occasioni in precedenza, dovrebbe arrivare anche in versione ARM dotato del nuovo chip Microsoft SQ3 (versione personalizzata dello Snapdragon 8cx di terza generazione) con modem 5G integrato.

Discorso memorie, Microsoft Surface Pro 9 dovrebbe arrivare con a bordo fino a un terabyte di memoria interna SSD PCIe NVMe affiancato a un massimo di 16 GB di RAM. Mentre per quanto riguarda lo schermo, non si segnalano cambiamenti, con il display PixelSense da 13,5 pollici di diagonale che dovrebbe essere la soluzione più papabile anche per questa nuova versione.

Il ventaglio di colori disponibili dovrebbe arricchirsi di due nuove opzioni. Oltre alle versioni in nero e argento, pare che Surface Pro 9 possa essere acquistabile anche nella colorazione “Forest” (una specie di verde) e “Zaffiro” (blu).

Per quanto riguarda invece Microsoft Surface Laptop 5, si vocifera che arrivi con le medesime varianti di CPU del suo sodale Surface Pro 9, quindi con Intel Core i5 e i7 di 12esima generazione (versioni U). Stesso discorso per quanto riguarda le varianti di memoria anche se la fonte non si è esposta riguardo all’eventualità di versioni con più di 16 GB di RAM, di modelli con processori AMD Ryzen e di nuove opzioni di colore.

I prezzi di Microsoft Surface Pro 9 e Laptop 5

Discorso prezzi, i nuovi Surface di Microsoft non saranno affatto economici, secondo quanto emerso. Microsoft Surface Pro 9 dovrebbe arrivare sul mercato europeo a prezzi a partire da 1.300 euro (la versione base quindi, quella dotata di un Intel Core i5, di 8 GB di RAM e di 256 GB di SSD).

Si parla invece di un centinaio di euro in meno per il Microsoft Surface Laptop 5, la cui versione base con schermo da 13,5 costerebbe almeno 1.200 euro; 1.500 euro invece il prezzo di partenza del modello con lo schermo da 15 pollici.

Nonostante l’autorevolezza della fonte e nonostante manchino pochi giorni alla presentazione, altro fattore che rende il tutto più attendibile, è doveroso prendere con le pinze quanto riportato. Per ulteriori dettagli seguiteci, o pazientate ancora qualche settimana visto che ci aspettiamo che Microsoft li presenti fra meno di un mese (magari proprio il prossimo 11 ottobre, come dicevamo).

In copertina Microsoft Surface Laptop 4

Forse ti sei perso: i migliori notebook da 13″ del mese, la nostra selezione aggiornata