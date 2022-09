Il nuovo Kindle in versione 2022 è qui, presentato proprio oggi da Amazon come un eBook reader ricco di novità. Risaltano in particolare la leggerezza e la compattezza, migliorate rispetto al modello precedente, come è migliorato parecchio anche lo schermo, un pannello da 6″ dotato di una risoluzione tre volte superiore rispetto al modello che va a sostituire. Ma per tutti i dettagli, le caratteristiche e i prezzi italiani del Kindle di undicesima generazione seguiteci.

Il nuovo Kindle 2022 nei dettagli

Con un display ad alta risoluzione che offre una risoluzione tre volte maggiore rispetto alla generazione precedente di Kindle, ricarica USB C, 16 GB di memoria e una luce frontale regolabile integrata, il nuovo Kindle ultraleggero è l’ultimo esempio di come continuiamo ad offrire ai nostri clienti funzionalità premium, anche per i nostri dispositivi entry-level.

Il vicepresidente di Amazon Devices International Eric Saarnio presenta così il nuovo Kindle 2022, un ebook reader di fascia economica per l’appunto, che però arriva sul mercato con una serie di caratteristiche di un certo livello. Fra tutte il nuovo schermo da 6″, antiriflesso e ad alta risoluzione (la densità è pari a 300 ppi). Presente la retroilluminazione e 16 livelli di grigio, fra le altre cose.

Rimanendo sul piano delle specifiche tecniche, bisogna segnalare che il Kindle di undicesima generazione vanta 16 GB di memoria interna (il doppio rispetto al suo predecessore), una porta USB C, una batteria che dura fino a 6 settimane (si ricarica completamente in circa 2 ore usando un caricabatterie da 9 W) e connettività Wi-Fi (sia 2,4 che 5,0 GHz).

Fra i formati supportati questo è quanto riporta la pagina prodotto di Amazon: Formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, EPUB, PRC nativo; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP (convertiti). Mentre per quanto riguarda le dimensioni e il peso, il nuovo Kindle 2022 misura 157,8 mm di altezza, 108,6 mm di larghezza e uno spessore di 8 mm; sulla bilancia segna 158 grammi.

Lato software, vale la pena segnalare invece la presenza della modalità scura, la classica funzione X-Ray degli Amazon Kindle per avere una panoramica veloce di persone e luoghi menzionati, oltre al dizionario integrato e alla configurazione semplificata tramite l’app Kindle per iOS e Android.

Come poteva mancare la questione sostenibilità, argomento tutt’altro che trascurato da Amazon nello sviluppo del nuovo Kindle 2022. C’è infatti la certificazione Climate Pledge Frinedly, oltre al fatto che il produttore dichiara l’uso del 90% di magnesio riciclato nonché la riciclabilità al 100% dell’imballaggio, per la prima volta in assoluto, imballaggio realizzato fra l’altro con materiali a base di fibra di legno provenienti da foreste gestite in maniera responsabile o derivati da fonti riciclate.

Prezzi e disponibilità in Italia del nuovo Kindle 2022

Il nuovo Kindle 2022 è stato presentato proprio oggi, 13 settembre, giorno a partire dal quale è possibile acquistarlo in preordine al prezzo di 99,99 euro nella formula “con pubblicità” e a 109,99 euro “senza pubblicità, in entrambi i casi nei colori nero o blu. La data di uscita prevista è segnata per il 12 ottobre 2022.

Discorso custodie, sono state annunciate al momento soltanto quelle in tessuto, disponibili nei colori nero, rosa, verde e blu, acquistabili in preordine da oggi a 34,99 euro e sul mercato anche in questo caso dal 12 ottobre.

Da segnalare che chi preordina o acquista un Kindle riceverà 3 mesi di Kindle Unlimited gratuito iscrivendovisi durante la procedura di configurazione del nuovo dispositivo.

