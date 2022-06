Nemmeno il tempo di accogliere l’Amazon Prime Day 2022, in arrivo tra esattamente due settimane, che una notizia clamorosa si staglia all’orizzonte: in base a quanto riportano CNBC e Business Insider sembra che il colosso dell’e-commerce abbia intenzione di lanciare un secondo evento Prime Day durante l’autunno 2022.

L’Amazon Prime Day 2022 raddoppia? Previsto un secondo evento durante l’anno

Ormai dovreste saperlo: l’Amazon Prime Day quest’anno cade il 12 e il 13 luglio 2022 (da qualche tempo non si svolge più in un solo giorno) e permetterà a tantissimi utenti di acquistare migliaia e migliaia di prodotti (tech e non) a prezzi scontati. Non per altro si tratta di una delle giornate più attese per lo shopping da parte degli abbonati Amazon Prime.

L’abbonamento, dal costo di 36 euro all’anno (qui per iscrivervi), include infatti non solo le consegne gratuite in un giorno (dove possibile), i contenuti Amazon Prime Video e Amazon Music (più di 2 milioni di brani), i servizi Amazon Photos e così via, ma anche la possibilità di approfittare di sconti durante il Prime Day: si tratta di una giornata per festeggiare gli abbonati, con prezzi solitamente anche migliori di Black Friday e Cyber Monday.

Quest’anno Amazon potrebbe lanciare un secondo evento durante l’autunno, come dimostrerebbero gli inviti inviati ai partner commerciali per un “Prime Fall” che si dovrebbe tenere durante il quarto trimestre 2022. Un secondo Prime Day potrebbe spingere ulteriormente le vendite, già da record durante i vari eventi degli scorsi anni anche per quanto riguarda le piccole e le medie imprese, ma potrebbe esserci il rischio di minare un po’ quell’aria di “esclusività” che fornisce un evento annuale. Per il momento un portavoce Amazon si è rifiutato di commentare la notizia.

In attesa di saperne di più, concentriamoci per ora sull'Amazon Prime Day in arrivo nei prossimi giorni: a partire dalla mezzanotte tra l'11 e il 12 luglio e fino alle 23:59 del 13 luglio potrete approfittare di tantissime offerte.

