Sony è riuscita ad alleggerire ulteriormente PlayStation 5 con la terza revisione della console identificata dal numero 1200. Grazie a un video smontaggio pubblicato su YouTube possiamo scoprire in che modo il colosso giapponese è riuscito a ridurre di altri 200 grammi il peso complessivo di PS5.

Un video smontaggio rivela le modifiche costruttive della nuova PlayStation 5

Il video smontaggio dello youtuber Austin Evans evidenzia che per la nuova versione della PlayStation 5 sono state ridotte le dimensioni della scheda madre e del sistema di dissipazione del calore, inoltre l’azienda ha eliminato un circuito stampato dall’alloggio dell’unità SSD.

Sony ha inoltre aggiunto alcune feritore al pannello in plastica che copre la scheda madre e il sistema di dissipazione, probabilmente per espellere in modo più efficace l’aria calda.

Le modifiche hanno tuttavia reso più complicato sostituire la batteria del CMOS, poiché ora è completamente coperta dal sistema di dissipazione, quindi è necessario smontare completamente la console per un’eventuale sostituzione.

Secondo i test effettuati il nuovo modello di PlayStation 5 consuma circa 20-30 W in meno rispetto alla precedente versione, mantenendo la stessa rumorosità e la medesima dissipazione del calore prodotto.

Oltre alla riduzione del peso complessivo, le modifiche di Sony dovrebbero migliorare l’efficienza del sistema di raffreddamento e ridurre i costi di produzione, ciononostante i prezzi di Playstation 5 sono aumentati. Al momento il nuovo modello di PS5 è in vendita solo in Australia.

Potrebbe interessarti: Come aggiungere un SSD alla PlayStation 5