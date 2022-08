Finora erano solo voci, più o meno attendibili, ma ora è ufficiale: Sony ha deciso di aumentare i prezzi di PlayStation 5 in diversi mercati, Italia compresa. Si tratta di incrementi anche piuttosto consistenti, che arrivano al 10% in Europa, ma che al contrario non intaccano il listino statunitense.

Sony aumenta i prezzi di PlayStation 5 in Italia e nel mondo

“Il contesto economico globale è una sfida che molti di voi in tutto il mondo stanno senza dubbio affrontando. Stiamo assistendo ad alti tassi di inflazione globali, nonché tendenze valutarie avverse, che incidono sui consumatori e creano pressione su molti settori. Sulla base di queste difficili condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato di PlayStation 5 in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico, America Latina, così come il Canada.” Queste le parole di Jim Ryan, President & CEO di Sony Interactive Entertainment.

Il ciclo vitale di PlayStation 5 si conferma il più complicato della storia delle console Sony: sin dal momento dell’uscita di novembre 2020, fatta eccezione per i più fortunati che sono riusciti ad accaparrarsene una in preordine, PS5 risulta praticamente introvabile presso i rivenditori online, mentre nei negozi fisici non si è ancora mai affacciata (perlomeno non ufficialmente). Ogni volta che una catena annuncia qualche disponibilità, migliaia e migliaia di utenti si mettono in coda sperando di farcela, e la maggior parte rimangono delusi: la domanda supera di gran lunga l’offerta, anche dopo tutti questi mesi dal debutto.

E ora, mentre siamo a più di un anno e mezzo dall’uscita, invece di iniziare a vedere qualche primo calo di prezzo, assistiamo all’esatto opposto. PlayStation 5 ora costa di più, anche in Italia, e i nuovi prezzi consigliati risultano validi sin da subito, fatta eccezione per il Giappone (dal 15 settembre 2022). Sorprende vedere che l’unico mercato tra quelli principali che non viene toccano sia quello statunitense: un dettaglio che potrebbe scatenare qualche ulteriore malumore tra gli utenti.

Nel frattempo continuano le difficoltà nella produzione, anche se Sony dichiara che la “priorità principale continua ad essere quella di migliorare la situazione dell’offerta di PS5 in modo che il maggior numero possibile di giocatori possa provare tutto ciò che offre PS5 e tutto ciò che ancora deve arrivare.”

Ecco dunque i nuovi prezzi consigliati di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition:

Europa : PS5 – 549,99 euro PS5 Digital Edition – 449,99 euro

: Regno Unito: PS5 – 479,99 sterline PS5 Digital Edition – 389,99 sterline

Giappone (dal 15 settembre): PS5 – 60.478 yen PS5 Digital Edition – 49.478 yen

Cina: PS5 – 4299 yuan PS5 Digital Edition – 3499 yuan

Australia: PS5 – 799,95 AUD PS5 Digital Edition – 649,95 AUD

Messico: PS5 – 14.999 MXN PS5 Digital Edition – 12.499 MXN

Canada: PS5 – 649,99 CAD PS5 Digital Edition – 519,99 CAD



