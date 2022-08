L’imminente terza versione di PlayStation 5 dovrebbe pesare meno di quattro chilogrammi per il modello con lettore Blu-Ray Disc. Nel frattempo emergono ulteriori indiscrezioni circa la data dell’atteso evento Playstation Showcase.

PlayStation 5 perde ancora peso con la terza revisione della console

Secondo quanto riportato dalla testata australiana Press Start, il peso di PlayStation 5 con lettore Blu-Ray passerà dagli originali 4,5 kg a 3,9 kg, mentre il peso di PS5 Digital passerà da 3,9 a 3,4 kg.

Secondo le voci di corridoio maggiormente accreditate il dimagrimento di mezzo chilogrammo e oltre potrebbe essere dovuto all’utilizzo di un nuovo chip AMD fabbricato con processo produttivo a 6 nm che avrebbe portato a una ulteriore ottimizzazione della componentistica all’interno delle console.

Sony aveva già provveduto ad alleggerire di circa 300 grammi la seconda revisione di PS5 modificando il sistema di raffreddamento. I nuovi modelli PlayStation 5 contrassegnati dalle sigle CFI-1202A e CFI-1202B saranno in vendita a partire dal 15 settembre.

PlayStation Showcase: arriva un’altra conferma sulla data dell’evento

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il prossimo PlayStation Showcase si terrà l’8 settembre 2022 e oggi arriva la conferma anche da parte dell’insider The Snitch, fonte particolarmente attendibile.

Sul server Discord di The Snitch è stato infatti inaugurato un canale dedicato all’evento che si svolgerebbe dalle 23:00 a mezzanotte dell’8 settembre.

Tuttavia il canale è gestito dalla community e non direttamente da The Snitch, quindi non è detto che il moderatore abbia ricevuto uno scoop dall’insider.

Guardando al passato la data riportata appare verosimile, inoltre il giorno successivo è in programma lo showcase Disney e Marvel Games, quindi Sony potrebbe anticipare giochi come Marvel’s Spider-Man 2 o Marvel’s Wolverine.

