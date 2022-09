Ieri Apple ha calamitato l’attenzione del settore svelando al mondo i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, i nuovi smartwatch Apple Watch 8, Watch SE 2 e Watch Ultra e le nuove cuffie AirPods Pro di seconda generazione.

Quasi in contemporanea con l’evento, il colosso di Cupertino ha aumentato i prezzi dell’iPhone SE 2022 presentato a marzo.

I rincari applicati da Apple per la gamma iPhone SE 2022 crescono con l’aumentare dello spazio di archiviazione incluso e vanno da 30 euro in più per il modello con 64 GB fino ad arrivare a 60 euro in più per la variante da 256 GB.

Nello specifico iPhone SE 2022 64 GB di archiviazione ora costa 559 euro e non più 529, iPhone SE 2022 128 GB ora costa 629 euro anziché 579, mentre iPhone SE 2022 256 GB ora costa 759 euro e non più 699.

Apple aumenta i prezzi di iPhone SE 2022, Amazon per il momento no

Tuttavia Amazon Italia ha aggiornato solo i prezzi consigliati da Apple, quindi i modelli della gamma iPhone SE 2022 al momento della scrittura sono acquistabili ai seguenti prezzi:

Apple iPhone SE 2022 64 GB colorazione Galassia/Mezzanotte/(Product) Red – 499 euro

Apple iPhone SE 2022 128 GB colorazione Galassia – 529 euro

Apple iPhone SE 2022 128 GB colorazione Mezzanotte/(Product) Red – 549 euro

Apple iPhone SE 2022 256 GB colorazione Galassia – 685 euro

Apple iPhone SE 2022 64 GB colorazione Mezzanotte/(Product) Red – 699 euro

È possibile controllare i prezzi ed eventualmente acquistare il modello iPhone SE 2022 preferito visitando la pagina prodotto su Amazon.

