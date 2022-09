È ufficiale, Apple ha alzato i veli dai nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max; ciò che ne esce principalmente dalla presentazione però non sono tanto le novità che questa nuova famiglia di prodotti porta sul mercato, bensì i loro prezzi, i loro esorbitanti prezzi.

I melafonini non sono mai stati economici, Apple ha proposto solo iPhone SE a un prezzo che possiamo definire “abbordabile” ma il costo di questa mossa è una arretratezza tecnologica impareggiabile e quindi non fa testo. Nel 2021 gli iPhone 13 sono arrivati sul mercato con un prezzo in linea con i precedenti iPhone 12, ad esempio la versione base costava 939€ mentre la versione iPhone 13 Pro era proposto a 1189€, cifre che possiamo definire quasi basse rispetto ai vistosi incrementi che hanno subito i nuovi iPhone 14.

Per meglio aiutarvi a comprendere la differenza ecco delle comparative dirette per i vari tagli di memoria:

iPhone 13 : 128GB a 939€, 256GB a 1059€, 512GB a 1289€

: 128GB a 939€, 256GB a 1059€, 512GB a 1289€ iPhone 14 : 128GB a 1029€, 256GB a 1159€, 512GB a 1419€

: 128GB a 1029€, 256GB a 1159€, 512GB a 1419€ iPhone 13 Pro : 128GB a 1189€, 256GB a 1309€, 512GB a 1539€, 1TB a 1769€;

: 128GB a 1189€, 256GB a 1309€, 512GB a 1539€, 1TB a 1769€; iPhone 14 Pro : 128GB a 1339€, 256GB a 1469€, 512GB a 1729€, 1TB a 1989€;

: 128GB a 1339€, 256GB a 1469€, 512GB a 1729€, 1TB a 1989€; iPhone 13 Pro Max : 128GB a 1289€, 256GB a 1409€, 512GB a 1639€, 1TB a 1869€;

: 128GB a 1289€, 256GB a 1409€, 512GB a 1639€, 1TB a 1869€; iPhone 14 Pro Max: 128GB a 1489€, 256GB a 1619€, 512GB a 1879€, 1TB a 2139€;

Perché gli iPhone 14 costano di più

Apple non ha comunicato nessuna motivazione per giustificare questo evidente aumento dei prezzi, quasi a voler sottintendere che le novità tecnologiche siano così interessanti da valere un ulteriore incremento. Certo, la componente di Ricerca e Sviluppo gioca un ruolo importante per tutte le aziende di tecnologia ma è indubbio come gli iPhone siano tra i prodotti coi margini più elevati, grazie ovviamente a importanti economie di scala.

Le vere motivazioni però sono da relegarsi indubbiamente ai problemi che tutto il mondo sta affrontando in questi mesi. Da una parte la situazione post Covid che ha generato contrazioni e distensioni improvvise nella filiera produttiva su tutti i livelli, questo unito al fatto ovviamente di una catena produttiva rallentata da scarsità di componenti e risorse con conseguente aumento dei prezzi.

Non è poi da sottovalutare l’inflazione galoppante dovuta principalmente all’aumento del costo dell’energia derivante dal conflitto bellico tra Russia e Ucraina, che nel mentre ha portato anche ad un allineamento (diventando per noi meno favorevole) del cambio Euro-Dollaro.

Tre motivazioni sicuramente alla base dell’incremento di prezzo di ben 90 Euro in più per la versione base di iPhone 14 e circa 150 Euro per le versioni Pro, tra il 10 e il 15% in più insomma.

Cifre che portano questi nuovi iPhone a competere con prodotti forse molto più innovativi come ad esempio Samsung Galaxy Z Fold4 (ad esempio 1600 Euro circa su Amazon) che, a confronto, non sembrano più così troppo costosi rispetto al mercato.

Potete scoprire tutte le novità sui prodotti nei nostri approfondimenti:

Insomma, diventano interessanti (oggi ancor più di prima) gli iPhone 13 che fortunatamente non hanno subito aumenti di prezzo, anzi spesso scontati su Amazon.