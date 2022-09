A meno di due giorni dall’evento di presentazione che si è tenuto nella serata di mercoledì 7 settembre, Apple apre i preordini dei nuovi dispositivi presentati. In Italia si parte oggi, 9 settembre 2022, alle ore 14:00 per iPhone 14 e 14 Plus, per iPhone 14 Pro e Pro Max, ma anche per le AirPods Pro 2 e per gli Apple Watch 8, SE 2 e Ultra, questi ultimi già acquistabili in preordine su Amazon. Variano le disponibilità effettive sul mercato, ma per tutti i dettagli seguiteci.

Apple apre i preordini per acquistare gli iPhone 14, Apple Watch 8, Ultra, SE 2 e AirPods Pro 2

Apple Watch Series 8, Ultra e SE 2

Nonostante lo store di Apple riporti in bella vista “I preordini iniziano alle 14:00”, alcuni dei nuovi prodotti di Apple presentati al Far Out sono già preordinabili, su Amazon. È questo il caso degli Apple Watch 8, di Apple Watch SE 2, ma anche di Apple Watch Ultra, di cui vi lasciamo i link diretti nei colori per preordinarli nelle varie tinte disponibili:

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max

Apple AirPods Pro 2

Per il momento, sono solo i nuovi Apple Watch i prodotti preordinabili su Amazon, ma non appena troveremo altro, o al massimo dopo la scadenza fissata per le ore 14:00 di oggi, 9 settembre 2022, aggiorneremo questa pagina con i link per preordinare su Amazon tutti i nuovi prodotti di Apple. Restate collegati.

