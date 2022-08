Visto che il Prime Day 2022 è finito da un pezzo, Amazon guarda oltre e lancia oggi le Offerte di settembre, una promozione ricca di prodotti scontati, dispositivi Amazon con Alexa compresi. Ce n’è per tutti i gusti e tasche, visto che si parte da prodotti super economici come le Fire TV Stick Lite o gli Echo Dot a meno di 20 euro, fino a superare di slancio i 200 euro. Comunque, ecco tutti i dettagli della promozione, in vigore fino al 6 settembre, e i prodotti migliori da tenere in considerazione.

I dispositivi Amazon con Alexa scontati con le “Offerte di settembre” (29 agosto – 6 settembre)

Sono disponibili da oggi, 29 agosto, fino a martedì 6 settembre 2022 le “Offerte di settembre”, sia quelle sui prodotti Amazon compatibili con Alexa (che vi elenchiamo qui sotto), sia quelle su altri prodotti tech, e sugli smartphone, per non parlare anche della Gaming Week o degli sconti sui prodotti Amazon Warehouse (scontati del 20%).

Insomma, si apre oggi una settimana (e più) decisamente ricca di offerte che riguardano diversi settori. In questa sede, come anticipato, ci occupiamo di elencare le occasioni più ghiotte relative ai dispositivi di Amazon che integrano il supporto ad Alexa: altoparlanti, ebook reader, videocamere di sicurezza, router, cuffie e altro ancora. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e scopriamo insieme su cosa vale la pena puntare.

Queste erano le migliori occasioni presenti su Amazon della promo “Offerte di settembre”, promozione che vi ricordiamo essere in vigore fino a martedì 6 settembre 2022. Tutti gli altri dispositivi Amazon con Alexa in offerta li trovate nel link in fondo, ma se cercate altre offerte sulla tecnologia vi suggeriamo come sempre di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo con gli iscritti le occasioni più ghiotte: ecco il link diretto.

Tutte le “Offerte di settembre” sui prodotti Amazon con Alexa

