Dopo qualche giorno di ribassi del 10% su alcuni prodotti Amazon Warehouse, il noto sito di e-commerce ha deciso di “raddoppiare” con il lancio delle Offerte di settembre. Durante l’iniziativa (e persino oltre) su Amazon è disponibile una selezione di prodotti Warehouse con sconto del 20%. Andiamo insieme a scoprire le occasioni migliori da sfruttare in questi giorni.

Le migliori offerte Amazon Warehouse con sconto del 20%

Gli sconti Amazon Warehouse riguardano una selezione di prodotti di diverse categorie, e ovviamente è la tecnologia una delle grandi protagoniste. Il sito propone ribassi del 20% sull’usato garantito di Amazon per quanto riguarda smartphone, PC e informatica, cuffie wireless, smartwatch, accessori e tanto altro. Lo sconto del 20% viene applicato direttamente al carrello e non è cumulabile con altre promozioni.

Non sapete cosa siano i prodotti Warehouse di Amazon? Ve lo spieghiamo in poche parole: si tratta tendenzialmente di prodotti usati (per poco) e restituiti dai clienti, che il sito controlla e rivende a prezzi più bassi del nuovo in base alla condizione nella quale si trovano. Nel caso di prodotti che riportano “Come nuovo”, il cliente potrebbe aver semplicemente aperto la scatola (o magari neanche quello), mentre quelli in “Ottime condizioni”, “Buone condizioni” o “Condizioni accettabili” potrebbero avere qualche segno o accessorio mancante. Potrebbero anche essere prodotti che dispongono di una scatola solamente danneggiata esternamente.

Ecco dunque una selezione dei prodotti migliori tra le offerte Amazon Warehouse, valide da oggi, 29 agosto, fino al 9 settembre 2022. Una volta individuata la proposta che fa per voi, vi consigliamo di fare in fretta perché le occasioni migliori tendono a terminare in un attimo.

Tutte le offerte Amazon Warehouse

Tutte le Offerte di settembre Amazon

