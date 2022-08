Una decina di giorni fa Samsung ha presentato sul mercato italiano un monitor molto particolare e rivolto ai videogiocatori più esigenti. Accenniamo al Samsung Odyssey Ark e, proprio per promuoverlo in attesa della disponibilità effettiva sul mercato, Samsung ha ben pensato di sguainare un’offerta di lancio che permette di ricevere in regalo un Samsung Galaxy S22+, promozione disponibile fino al prossimo 11 settembre. Ma scopriamo tutti i dettagli e quello che c’è da sapere.

Come ricevere in regalo Samsung Galaxy S22+ preordinando Odyssey Ark

Prima di tutto, una breve summa sul monitor in questione, un prodotto dedicato al settore gaming, per i più esigenti considerando il listino (ben 2.999 euro). È il monitor che è stato presentato qualche giorno fa al Gamescon 2022, un prodotto che si presenta con uno schermo curvo 1000R da ben 55 pollici con refresh rate di 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms, AMD FreeSync Premium Pro e tante altre chicche che gli appassionati dei videogiochi (ma non solo) sapranno apprezzare.

Ebbene, nonostante sia già acquistabile su Amazon in preordine, lo store di Samsung ha presentato una promozione molto allettante che, in qualche modo, ammortizza la spesa nel caso in cui servisse anche uno smartphone, magari un Samsung Galaxy S22+. Ecco, come anticipato, è proprio quest’ultimo il telefono interessato dalla promo in questione, che fino al prossimo 11 settembre 2022 permette di portarsi a casa entrambi i prodotti al prezzo di listino suddetto.

Ricapitolando, a 2.999 euro si ottengono sia il nuovo monitor da gaming Samsung Odyssey Ark (G97NB) che un Samsung Galaxy S22+, in versione nera da 128 GB (che di listino costa 1.079 euro, per inciso). Questi sono i passaggi necessari per usufruire della promozione in questione:

acquistare Samsung Odyssey Ark in preordine fino all’11 settembre 2022 (incluso);

registrarlo su Samsung Members entro il 30 settembre 2022.

Il regalo (Samsung Galaxy S22+) sarà recapitato al cliente entro 180 giorni dall’e-mail di validazione. Per maggiori informazioni o per fugare eventuali dubbi vi consigliamo di leggere i termini e le condizioni presenti nella pagina ufficiale relativa.

Link per acquistare in preordine Odyssey Ark e ricevere Galaxy S22+ in regalo

Potrebbe interessarti anche: Su Amazon sono arrivate le Offerte di settembre con sconti tech da urlo