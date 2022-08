A circa un mese e mezzo di distanza dal Prime Day 2022, Amazon lancia una nuova iniziativa ricchissima di sconti per tutti i gusti. Partono oggi le Offerte di settembre Amazon, che proseguiranno fino al 6 settembre toccando ogni giorno migliaia di prodotti tech e non. Andiamo insieme a scoprire una selezione delle migliori occasioni da sfruttare in questi giorni.

Le migliori offerte di settembre Amazon

Valide da oggi, 29 agosto, fino al 6 settembre, le Offerte di settembre di Amazon riguardano una grande quantità di prodotti, tra i quali possiamo trovare smartphone, TV, PC, monitor, smartwatch, cuffie wireless, smartband, sportwatch e non solo. Le proposte si vanno ad affiancare a quelle dell’iniziativa dedicata ai prodotti Amazon Warehouse, che hanno visto uno sconto del 10% nei giorni scorsi e che da oggi raddoppiano, toccando ribassi del 20% sui prodotti selezionati.

Ecco una selezione delle migliori Offerte di settembre di Amazon sulla tecnologia:

Offerte smartphone Amazon

Offerte wearable Amazon

Offerte informatica Amazon

Offerte TV Amazon

Se non siete ancora soddisfatti, sappiate che sul sito sono disponibili tantissime altre offerte, anche su prodotti che nulla hanno a che vedere con la tecnologia. Potete scoprirle tutte seguendo il link qui in basso, ma non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per restare sempre aggiornati e non perdervi nulla sugli sconti più interessanti del momento.

Tutte le Offerte di settembre Amazon

Potrebbe interessarti: Migliori notebook, ecco i nostri consigli