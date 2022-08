Oggi, lunedì 29 agosto 2022, prende il via una nuova iniziativa promozionale pensata appositamente per i videogiocatori: le offerte della Gaming Week di Amazon coinvolgono una grandissima varietà di prodotti da gaming dei brand più amati dagli utenti, tra i quali non poteva ovviamente mancare ASUS con le sue linee ROG e TUF, che raccolgono periferiche, alimentatori, schede grafiche, monitor e altro ancora.

ASUS alla Gaming Week di Amazon: dettagli della promozione

La Gaming Week è un appuntamento annuale fisso per Amazon ed è un evento che gli appassionati di gaming aspettano nella speranza di strappare qualche offerta interessante. Per quanto riguarda i dettagli della partecipazione di ASUS, che in questo segmento di mercato è certamente uno dei nomi di spicco, le offerte speciali all’uopo attivate saranno disponibili dal 29 agosto al 10 settembre con sconti fino al 20% che permetteranno agli appassionati di creare da zero, completare o rinnovare il proprio setup da gaming a prezzi un po’ meno salati.

Ai fini di questa promozione, ASUS ha allestito una vetrina virtuale comprensiva di schede madri, schede grafiche, monitor, soluzioni networking e una vasta selezione di periferiche.

Offerte di ASUS per la Gaming Week di Amazon (29 agosto – 10 settembre)

Stilare un lista completa di tutte le offerte rese disponibili da ASUS per questa promozione sarebbe impresa ardua e, dal vostro punto di vista, anche poco utile. Per questo motivo, di seguito troverete una selezione delle offerte più interessanti già suddivise per categoria merceologica dei prodotti, così da rendere la consultazione più agevole.

Offerte periferiche gaming

Offerte VGA e Cooler

Offerte monitor gaming

Offerte schede madri

Offerte networking

Per quelle elencate e per tutte le altre offerte ASUS che fanno parte della promozione in discorso, potete fare riferimento al link riportato di seguito:

Offerte di ASUS per la Gaming Week di Amazon (dal 29 agosto al 10 settembre 2022)

Potrebbe interessarti anche: Configurazione PC: ecco le migliori configurazioni per fascia di prezzo di Agosto 2022

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.