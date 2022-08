Nell’ultima settimana abbiamo appreso dell’aumento dei prezzi della console PlayStation 5 in diverse regioni, tra cui Regno Unito, Europa, Giappone, Cina, Australia, Messico e Canada.

Nintendo non intende seguire l’esempio di Sony, poiché a dichiarato che non ha in programma di aumentare i prezzi dei suoi prodotti hardware.

Nintendo non ha in programma di aumentare i prezzi del suo hardware

In una dichiarazione a Eurogamer il presidente di Sony Shuntaro Furukawa ha ribadito quanto espresso durante la conferenza per gli azionisti di giugno, ossia che al momento la società non ha in programma di aumentare il prezzo del suo hardware a causa dell’inflazione o dell’aumento dei costi di approvvigionamento e che deciderà le sue future strategie di prezzo attraverso attente e continue valutazioni.

Nemmeno Microsoft intende seguire le orme di Sony poiché ha già provveduto a smentire qualsiasi indiscrezione in merito a possibili aumenti di prezzo per le console Xbox Series X e Series S.

Le due console del colosso di Redmond continueranno a essere commercializzate con lo stesso prezzo di listino anche per i prossimi mesi.

