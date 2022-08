Apple prepara una lunga serie di novità tra il mese di settembre e il mese di ottobre con l’arrivo delle nuove versioni dei suoi sistemi operativi e, soprattutto, con il lancio di un gran numero di nuovi prodotti. La data di presentazione dei nuovi iPhone 14, anche se non ancora ufficiale, è praticamente confermata grazie alle informazioni emerse la scorsa settimana.

Contestualmente al debutto dei nuovi iPhone 14, inoltre, Apple dovrebbe avviare il rilascio di iOS 16. Lo sviluppo della prima versione stabile dovrebbe essere già completato. Sarà, invece, necessario attendere qualche settimana in più per le nuove versioni di macOS e iPadOS. Questi aggiornamenti arriveranno solo in un secondo momento. Ad ottobre, infatti, Apple dovrebbe tenere un maxi-evento dedicato ai suoi prodotti con il lancio di nuovi Mac e iPad.

Vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti sulla questione:

iOS 16 è pronto al debutto: arriverà a settembre con i nuovi iPhone 14?

Partiamo da iOS 16. La nuova versione del sistema operativo mobile di casa Apple è pronta per il rilascio. La conferma arriva in queste ore da Mark Gurman di Bloomberg che ha anticipato la fine dello sviluppo di iOS 16.0. Questa versione del sistema operativo dovrebbe essere al centro dell’evento del prossimo 7 settembre.

Nel corso di quest’evento, Apple presenterà i nuovi iPhone 14 oltre alle novità per la gamma Apple Watch. Il rilascio di iOS 16.0 sui dispositivi compatibili sarà quindi completo già nelle prime settimane di settembre. Da notare, inoltre, che la nuova versione di iOS sarà affiancata da watchOS 9, in arrivo sulla gamma di Apple Watch supportati.

Nel corso dell’evento che dovrebbe svolgersi il prossimo 7 settembre, Apple porterà al debutto la nuova gamma iPhone 14, ampiamente confermata da una lunga serie di indiscrezioni delle ultime settimane. In arrivo ci sono iPhone 14 e la novità iPhone 14 Max che prenderà il posto del Mini. Pronti al debutto anche iPhone 14 Pro e Pro Max.

Per quanto riguarda Apple Watch, invece, le novità dovrebbero essere almeno 3 con il debutto di Apple Watch Series 8 seguito da una nuova versione di Watch SE. In cantiere ci sarebbe anche Apple Watch “Pro”, possibile nuova versione top di gamma dello smartwatch di Apple.

Leggi anche: È bene che aggiorniate iPhone, iPad e Mac: Apple ha corretto una grave vulnerabilità

Appuntamento ad ottobre con macOS Ventura, iPadOS 16 e nuovo hardware?

Sempre da Gurman arrivano ulteriori informazioni sui piani futuri di Apple. La casa di Cupertino non ha ancora completato lo sviluppo di macOS Ventura e iPadOS 16. I nuovi aggiornamenti dovrebbero essere pronti per il prossimo mese di ottobre, in parallelo ad un nuovo evento di presentazione che porterà al debutto una lunga serie di novità per la gamma della casa americana.

Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale in merito al nuovo evento ma è altamente probabile che, nel corso del prossimo mese di ottobre, Apple presenterà nuovi Mac e nuovi iPad. Dopo la presentazione ci sarà il rilascio delle nuove versioni dei sistemi operativi che arriveranno su tutta la gamma di Mac e iPad supportati. Dettagli più precisi in tal senso dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Le novità per la gamma iPad: c’è il nuovo entry level in rampa di lancio

L’evento di ottobre di Apple dovrebbe portare al debutto diversi nuovi dispositivi. Tra le novità più interessanti c’è, sicuramente, la decima generazione di iPad, modello entry level della gamma iPad che dovrebbe registrare un importantissimo aggiornamento con un sostanziale salto in avanti rispetto all’attuale generazione, evoluzione diretta della precedenza con poche novità aggiuntive.

La decima generazione di iPad dovrebbe presentare un display più grande, con una diagonale che dovrebbe toccare i 10,9 pollici. Secondo le prime indiscrezioni, però, il design non dovrebbe cambiare. Il nuovo tablet di Apple continuerà a proporre il tasto fisico con Touch ID integrato. A gestire il funzionamento del nuovo iPad troveremo il chip Apple A14 Bionic, già utilizzato con successo da Apple sulla gamma iPhone 12.

Le novità per la gamma iPad potrebbero non esaurirsi qui. In arrivo potrebbero esserci nuovi iPad Pro che potrebbero integrare il chip M2. Sulla questione dovrebbero emergere nuove informazioni, più dettagliate, nel corso delle prossime settimane.

Le novità per la gamma Mac: nuovi dispositivi con M2 in arrivo

Nel corso dell’evento di ottobre troverà ampio spazio la gamma Mac. In arrivo ci sono nuovi Mac con chip M2. Tra le novità potrebbe esserci spazio per nuovi Mac Mini e per nuovi iMac che dovrebbero registrare il salto generazionale passando al chip di nuova generazione M2. In arrivo dovrebbero esserci anche nuove generazioni dei MacBook Pro 14 e 16 che utilizzeranno i chip (ancora inediti) M2 Pro e M2 Max.

I due nuovi chip sfrutteranno il processo produttivo a 3 nm di TSMC che Apple sarà la prima azienda ad utilizzare. La produzione di questi chip è fissata per fine 2022, secondo rumor della scorsa settimana. Di conseguenza, il debutto dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici potrebbe essere rimandato alla prima parte del 2023. L’evento di ottobre potrebbe, quindi, concentrarsi sui nuovi Mac con chip M2.

Leggi anche: Recensione Apple MacBook Air M2: molto meglio di Air M1 ma a che prezzo