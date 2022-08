Che il primo addio al notch sia questione di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max non è più un segreto ormai, benché manchi ancora qualche settimana prima del keynote settembrino in cui Apple li svelerà ufficialmente. Intanto piovono le indiscrezioni, le immagini e i render che ci danno un’idea di quel che vedremo di qui a breve.

L’ultimissima notizia a trapelare, da una voce decisamente autorevole del settore tech, riguarda proprio iPhone 14 Pro, di cui spunta la foto di una pellicola protettiva che svela un paio di cose interessanti: da una parte le cornici sottilissime, dall’altra l’assenza del notch, con la soluzione a doppio foro che tuttavia di spazio pare occuparne fin troppo.

Una buona e una cattiva notizia, da una pellicola protettiva dello schermo di iPhone 14 Pro

L’immagine che vedete qui sotto è stata condivisa su Twitter da Ice Universe, un informatore che non ha affatto bisogno di presentazioni. Come anticipato, è questa un’ulteriore conferma delle tante indiscrezioni emerse finora, che hanno previsto un abbandono del notch da parte di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max a vantaggio di una soluzione diversa: un foro circolare affiancato a uno ovale un po’ più grande per contenere Face ID, fotocamera frontale e sensoristica varia.

Fin qui nulla di nuovo o di strano, visto che ce ne sono a bizzeffe di render e immagini che hanno già anticipato più volte tale configurazione. Il problema è che, a giudicare da quest’immagine, che raffigura una pellicola protettiva, tale soluzione occupa un bel po’ di spazio, forse anche troppo. Probabilmente andrà a finire che la superficie occupata sarà la stessa della superficie riservata al notch di iPhone 13 Pro. Ecco, soprattutto sulla versione più piccina a questo punto i vantaggi di levarsi di torno “la tacca” vengono meno, o comunque sarebbero talmente minimi da rischiare di non aggiungere alcunché rispetto alla soluzione attuale, il che sarebbe un gran peccato.

Detta la cattiva, passiamo alla buona notizia, che come anticipato riguarda le cornici del display, le quali, almeno a giudicare dall’immagine in questione paiono decisamente sottili, fortunatamente.

Non si evince altro da qui, ma ne sapremo sicuramente di più a breve direttamente da Apple, visto che ormai la presentazione è questione di settimane, stando almeno alla data di lancio emersa.

In copertina iPhone 13 (qui per la recensione video e testuale)

