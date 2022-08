Gli attesi nuovi modelli della serie iPhone 14 di Apple non risentire di effetti sulla catena di fornitura, anzi sia la produzione in serie che le spedizioni sarebbero perfettamente in linea con le tempistiche previste; a riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo, solitamente bene informato sui fatti di casa Apple, che dunque sembra smentire le preoccupazioni degli investitori legate al quadro geopolitico.

Situazione tesa, ma nessun ritardo per iPhone 14

Il nuovo tweet rassicurante di Kuo è arrivato dopo che nei giorni scorsi lo stesso analista aveva raccontato della decisione di Apple di dare il via alla produzione degli iPhone 14 nello stesso momento in Cina e in India. Alla base di quella scelta strategica di Cupertino ci sarebbe stata proprio la volontà di scongiurare il pericolo di ritardi in conseguenza del quadro di tensione delineatosi dopo la visita a Taiwan della Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi.

In occasione di tale visita, Pelosi aveva incontrato anche alcuni fornitori importanti di Apple, tra cui il chipmaker TSMC e l’assemblatore Pegatron. In seguito agli incontri, si era parlato di blocchi delle spedizioni da parte della Cina a carico di tali società, tuttavia adesso Kuo sostiene che tali vicende non avranno alcun impatto sulla produzione e sulle spedizioni della serie iPhone 14, che si presenterà sul mercato senza ritardi o problemi di disponibilità. Ecco il testo di quanto riferito dall’analista:

«Sebbene alcuni investitori abbiano recentemente espresso preoccupazione per il possibile impatto della situazione geopolitica sul programma della produzione in serie e delle spedizioni dei modelli di iPhone 14, il mio ultimo sondaggio indica che al momento non c’è alcun impatto sulla catena di fornitura dei modelli di iPhone 14».

La notizia è ancora più confortante se si considerano gli altri problemi cui Apple si dice abbia fatto fronte, da quelli relativi alla reperibilità di alcune componenti a quelli attinenti alla qualità delle fotocamere (che, a proposito, su iPhone 14 Pro Max saranno particolarmente sporgenti).

Insomma, la situazione sarebbe perfettamente sotto controllo, pertanto non dovrebbero esserci problemi per l’evento di presentazione in programma per il mese di settembre: la serie iPhone 14 sta arrivando al gran completo.

