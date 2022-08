Tra poco meno di un mese ci sarà il debutto ufficiale della nuova gamma iPhone 14 di Apple. Come già ampiamente anticipato da rumor e indiscrezioni degli ultimi mesi, Apple rinnoverà profondamente la sua offerta di smartphone con l’uscita di scena della variante Mini e il lancio dell’inedito iPhone 14 Max che, di fatto, sarà un iPhone 14 con dimensioni simili al top di gamma iPhone 14 Pro.

La modifica alla configurazione della gamma, con l’avvicendamento tra Mini e Max per la seconda versione di iPhone 14, oltre a un possibile incremento della memoria interna del taglio base delle varianti Pro e i problemi legati all’inflazione sono tutti fattori che ci anticipano un possibile aumento dei prezzi dei nuovi iPhone 14. Nuove conferme in tal senso arrivano in queste ore e, di certo, non faranno piacere a chi sta pianificando l’acquisto di un nuovo smartphone di Apple:

Apple potrebbe alzare i prezzi: rincari del 15% con i nuovi iPhone 14?

Brutte notizie per gli utenti che attendono l’arrivo dei nuovi iPhone 14. Apple potrebbe aumentare in modo significativo il prezzo dei suoi smartphone. La conferma arriva da Ming-Chi Kuo, analista sempre molto ben informato in merito al mondo Apple. Secondo l’insider, l’aumento medio del prezzo dei nuovi iPhone 14 dovrebbe aggirarsi intorno al +15% andando a coinvolgere tutta la gamma e, in particolare, i modelli Pro che trascineranno verso l’alto il prezzo medio di vendita dei nuovi smartphone di Apple.

In attesa di capire quali saranno le scelte di Apple per iPhone 14 e 14 Max (i due modelli non avranno il nuovo SoC A16 ma continueranno a proporre il precedente A15), l’aumento più significativo potrebbe arrivare per i modelli Pro. Rispetto alle varianti precedenti potrebbe esserci un rincaro di 100 dollari che potrebbero diventare 100 euro (o qualcosa in più). In caso di rincari medi del 15%, quindi, possiamo attendere un aumento del listino ancora maggiore.

Ricordiamo che iPhone 13 Pro parte da 1.189 euro mentre il Pro Max parte da 1.289 euro. Entrambi i prezzi si riferiscono alla versione base da 128 GB mentre la variante da 256 GB parte da 120 euro in più, quindi da 1.309 euro e da 1.409 euro rispettivamente. Da notare, inoltre, che, secondo alcune indiscrezioni di queste ore, le varianti Pro dei nuovi iPhone 14 partiranno dal taglio di 256 GB con l’eliminazione della versione da 128 GB. L’aumento di prezzo potrebbe essere compensato dall’aumento del taglio di memoria del modello base.

I dettagli ufficiali sui prezzi dei nuovi iPhone 14 e 14 Pro arriveranno soltanto a settembre, in occasione della presentazione ufficiale dei nuovi smartphone. È chiaro, in ogni caso, che un rincaro del prezzo di listino è da mettere in conto e rappresenta una delle possibili principali “novità” della nuova gamma di smartphone di casa Apple. Da notare, però, che i rincari potrebbero riguardare quasi esclusivamente i modelli Pro. iPhone 14 potrebbe, infatti, seguire il listino del suo predecessore con il nuovo 14 Max che andrebbe a posizionarsi leggermente più in alto.

