Non è un mistero che Apple abbia in programma di equipaggiare i nuovi iPhone con la funzione Always-On Display. Secondo quanto emerso finora tale funzionalità dovrebbe essere riservata ai modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, perché con buone probabilità dotati di schermi con frequenza d’aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, specifica che renderebbe più facile e possibile l’implementazione.

Proprio qualche giorno fa trapelava uno sfondo di iOS 16 ad anticipare l’arrivo dell’Always-On Display. Mentre oggi il nuovo e ulteriore indizio arriva dall’ultima versione beta di Xcode 14, che presenta un’interfaccia di blocco dello schermo che ci dà un’idea di come potrebbe mostrarsi il tutto sui nuovi iPhone 14 Pro. Ma scopriamone i dettagli.

Always-On Display su iPhone 14 Pro potrebbe essere così

Gli utenti Android storceranno sicuramente il naso, ma per chi ha un iPhone è senza dubbio una delle funzioni più attese, per ovvi motivi. E ora, pare sia davvero la volta buona, benché limitata ai soli melafonini più costosi e pregiati e nient’affatto una funzione che sarà disponibile anche sui modelli già in commercio, salvo sorprese.

Comunque, l’indizio in questione che ci permette di avere un’idea di come sarà l’Always-On Display su iPhone arriva dalla più recente beta di Xcode 14, la beta 4 da cui emergono i segni di una versione in bianco e nero di un widget, di solito a colori, e che potrebbe essere proprio per questo correlato a tale funzionalità.

Ecco il tweet relativo da cui arriva la notizia, da Steve Moser di MacRumors:

A preview of the rumored iPhone 14 Pro ‘Always on Display’ feature might have been leaked by Xcode 14 beta 4 Simulator. Attached are the first two frames of a video of waking the sim. The first image (Always on Display mode) removes texture from the whale image in the widget 🧵 https://t.co/YDsTmuHotb pic.twitter.com/jPYDGh7m6k — Steve Moser (@SteveMoser) August 1, 2022

Insomma, tutto come ci si potrebbe aspettare e d’altronde anche in linea con quanto emerso dalla beta di iOS 16, da cui emergevano degli indizi relativi a uno stato “Sleep” per gli sfondi, uno stato che renderebbe gli sfondi di iPhone più scuri sbiadendone i colori brillanti per preservare la durata della batteria, laddove li si volesse utilizzare proprio per l’Always-On Display.

Si tratta di congetture, seppur legate a indizi ben precisi, che fanno pensare a una prossima implementazione e di cui sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi giorni e settimane. D’altronde mancano ormai meno di due mesi dal tanto atteso keynote settembrino, evento per il quale fra l’altro c’è già una data da segnarsi, benché non ufficiale.

