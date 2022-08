Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di agosto 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese estivo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix ad agosto 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix ad agosto 2022

Film in uscita su Netflix

Midsommar – Il villaggio dei dannati

Partiamo subito forte tra le novità Netflix di agosto 2022 con Midsommar – Il villaggio dei dannati, uno dei film horror più apprezzati degli ultimi anni e da non perdere per gli amanti del genere. Diretto da Ari Aster (Hereditary – Le Radici del Male), racconta la storia di Dani (Florence Pugh) e Christian (Jack Reynor), una giovane coppia americana tenuta insieme solo dal dolore per una tragedia familiare. La donna decide di unirsi a Christian e ai suoi amici in un viaggio verso un villaggio svedese per festeggiare la tradizionale festa di mezza estate. Si ritrovano in una festa diversa dalle altre, che si svolge una volta ogni 90 anni e che assume dei contorni disturbanti e inquietanti, legati a un culto pagano praticato in quelle zone: l’avventura estiva prenderà dunque una svolta decisamente sinistra. Disponibile dal 1° agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Midsommar – Il villaggio dei dannati.

Day Shift – A caccia di vampiri (original)

Una delle novità Netflix del mese più attese è senza dubbio Day Shift – A caccia di vampiri, film action-comedy con Dave Franco e Jamie Foxx. Racconta di un padre che lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia, una bambina di 8 anni intelligente e vivace. Il suo modesto lavoro nella pulizia delle piscine della San Fernando Valley è però solo una copertura per la sua vera occupazione, che gli frutta più soldi: l’uomo si dedica a cacciare, stanare e uccidere vampiri per conto di un gruppo internazionale di cacciatori. Il nuovo film originale è disponibile in streaming dal 12 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Day Shift – A caccia di vampiri.

Altrimenti ci arrabbiamo (2022)

Arriva questo mese anche Altrimenti ci arrabbiamo, chiacchieratissimo reboot/remake del celebre film omonimo con protagonista l’amata e iconica coppia Bud Spencer-Terence Hill. La pellicola narra la storia di Carezza e Sorriso (Edoardo Pesce e Alessandro Roia), due uomini molto diversi tra loro nonostante lo stretto legame di parentela. I due devono mettere da parte i loro screzi e la loro rivalità quando la Dune Buggy del padre viene portata via da Torsillo (Christian De Sica), un infido speculatore edilizio. Alleatisi con un gruppo di circensi con a capo Miriam (Alessandra Mastronardi) grazie al nemico comune, Carezza e Sorriso proveranno a riavere indietro la “carriola” dell’adorato padre tra una mangiata di salsicce, una bevuta di birra e qualche scazzottata. Disponibile dal 25 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Altrimenti ci arrabbiamo.

Me Time – Un weekend tutto per me (original)

Da non perdere questo mese Me Time – Un weekend tutto per me, nuovo film originale diretto dal John Hamburg con protagonisti Kevin Hart e Mark Wahlberg. Dopo diversi anni alle prese con faccende casalinghe e familiari, Sonny si ritrova con tanto tempo libero a disposizione per sé stesso: visto che la moglie e i figli sono via, riallaccia il legame con il suo migliore amico di un tempo, partendo con lui per un weekend all’insegna del divertimento che cambierà per sempre la sua vita. Disponibile dal 26 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Me Time – Un weekend tutto per me.

Altri film da vedere su Netflix ad agosto 2022

I morti non muoiono – 2 agosto 2022

– 2 agosto 2022 La stagione dei matrimoni (original) – 4 agosto 2022

(original) – 4 agosto 2022 Il destino delle Tartarughe Ninja: il film (original) – 5 agosto 2022

(original) – 5 agosto 2022 Carter (original) – 5 agosto 2022

(original) – 5 agosto 2022 Los ladrones: l’ultima grande rapina (original) – 10 agosto 2022

(original) – 10 agosto 2022 13: Il musical (original) – 12 agosto 2022

(original) – 12 agosto 2022 Prima ti sposo poi ti rovino – 16 agosto 2022

– 16 agosto 2022 The Amazing Spider-Man – 16 agosto 2022

– 16 agosto 2022 Royalteen – L’erede (original) – 17 agosto 2022

(original) – 17 agosto 2022 Linee parallele (original) – 17 agosto 2022

(original) – 17 agosto 2022 Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar (original) – 20 agosto 2022

(original) – 20 agosto 2022 That’s amor (original) – 25 agosto 2022

(original) – 25 agosto 2022 Seoul Vibe – L’ultimo inseguimento (original) – 26 agosto 2022

Serie TV da vedere su Netflix

The Sandman (original)

Partiamo con le novità Netflix di agosto 2022 lato serie TV con The Sandman, che mischia mitologia e fantasy dark con dramma storico e leggenda. Tratta dai fumetti di Neil Gaiman, segue le vicende di Morfeo, imprigionato per più di 100 anni sulla Terra dall’occultista Roderick Burgess (Charles Dance). Catturato per errore al posto della sorella Morte nel 1912, è ora riuscito a fuggire e vuole ricostruire il mondo dei sogni riconquistando i totem del proprio potere: una sacca di sabbia, un elmo e un rubino. Una volta libero però, il dominatore del mondo onirico si rende presto conto che i suoi problemi sono appena iniziati. Disponibile dal 5 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Sandman.

Tekken: Bloodline (original)

Gli amanti degli anime e della popolare saga di videogiochi picchiaduro non possono lasciarsi sfuggire questo mese Tekken: Bloodline, nuova serie ispirata al franchise. Jin Kazama impara sin da piccolo dalla madre le tecniche di autodifesa della famiglia, ma non può fare nulla quando una mostruosa forza malefica distrugge tutto ciò che ama, stravolgendogli la vita. Arrabbiato anche con sé stesso per non essere riuscito ad evitarlo, Jin si vota alla vendetta e per ottenerla parte alla ricerca del nonno Heihachi Mishima e insegue il potete assoluto. La sua ricerca lo spinge verso il King of Iron Fist Tournament. La serie è ambientata tra Tekken 2 e Tekken 3. Disponibile dal 18 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tekken: Bloodline.

La serie di Cuphead! – stagione 2 (original)

Arriva sulla piattaforma la seconda stagione di La serie di Cuphead!, serie TV animata tratta dal videogioco che ha conquistato il pubblico con un irresistibile stile di animazione retrò. Continuano le comiche disavventure dell’impulsivo combinaguai Cuphead e di suo fratello Mugman. I due abitanti dell’isola Calamaio riescono sempre a cacciarsi nei pasticci, ma sono pronti a collaborare e ad aiutarsi per uscire da ogni situazione scomoda. La nuova stagione è composta da 12 episodi ed è disponibile dal 19 agosto 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di La serie di Cuphead!.

Alma – The Girl in the Mirror (original)

Cambiamo completamente genere con Alma – The Girl in the Mirror, serie TV horror/thriller soprannaturale spagnola. Dopo essere sopravvissuta a un terribile incidente d’autobus nel quale sono morti quasi tutti i suoi compagni di classe, Alma si risveglia in ospedale senza ricordare nulla del tragico evento e del suo passato. La sua casa è piena di ricordi che non le appartengono, mentre il trauma e l’amnesia le provocano terrori notturni e visioni inquietanti che non riesce a spiegare. Grazie all’aiuto dei suoi genitori e degli amici, una sorta di estranei per lei, la ragazza cerca di scoprire i misteri intorno all’incidente e si batte per riavere sé stessa, la sua identità e la sua vita. Ci riuscirà? Potete scoprirlo dal 19 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Alma – The Girl in the Mirror.

Echoes (original)

Tra le novità Netflix da vedere ad agosto 2022 c’è Echoes, serie TV thriller con sfumature gialle che vede protagoniste Leni e Gina (Michelle Monaghan), due gemelle che condividono un pericoloso segreto. Lo scambio di ruolo iniziato di nascosto da bambine le ha portate a condurre una doppia vita da adulte e a condividere due case, due mariti e un bambino. Questo finché le loro vite non sprofondano nel caos nel momento in cui una delle due sorelle scompare nel nulla. Gina scava nella misteriosa sparizione: Leni è solo scappata da qualcosa? È ancora viva? La questione assume un significato ancora più inquietante a causa di un regalo di compleanno: un libro con scritto “Puoi avere entrambe le vite. Scegli?“. La nuova serie originale è disponibile dal 19 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Echoes.

Kleo (original)

Sempre il 19 agosto 2022 è il giorno di uscita di Kleo, nuova serie TV originale Netflix che prende vita nel 1987. Dopo essersi sbarazzata di un imprenditore di Berlino Ovest per conto di un agente segreto della Stasi, Kleo, superspia della Germania Est, viene arrestata, denunciata dalla stessa Stasi e tradita dal nonno. Dopo due anni di prigione e la caduta del muro di Berlino, comprende che il complotto contro di lei è più intricato di quanto potesse sembrare e vede tra gli elementi chiave una misteriosa valigia rossa. Kleo parte quindi per un viaggio alla ricerca di vendetta che la porta tra la Berlino anarchica, i club improvvisati di musica elettronica, le fincas maiorchine e il deserto di Atacama, mentre il poliziotto Sven le sta alle calcagna. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Kleo.

Partner Track (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di agosto 2022 con Partner Track, serie TV basata sull’omonimo romanzo di Helen Wan che vede tra gli interpreti principali Arden Cho (Teen Wolf) e Dominic Sherwood (Shadowhunters). Ingrid Yun è una giovane avvocatessa che lotta per diventare la prima junior partner asiatico-americana di Parsons Valentine, uno studio legale d’élite di Manhattan. In un mondo dominato dal potere maschile, la donna proverà a dimostrare a tutti ciò di cui è capace con la sua forza e la sua determinazione. Una serie che mischia divertimento e romanticismo, offrendo uno sguardo contemporaneo sulle pressioni a cui a volte sono sottoposte le donne. Disponibile dal 26 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Partner Track.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Clusterf**k: Woodstock ’99 (original, docuserie) – 3 agosto 2022

(original, docuserie) – 3 agosto 2022 Kakegurui Twin (original) – 4 agosto 2022

(original) – 4 agosto 2022 Robo-fratelli super giganti (original) – 4 agosto 2022

(original) – 4 agosto 2022 Tamara Falcò: Vita da marchesa (original, reality show) – 4 agosto 2022

(original, reality show) – 4 agosto 2022 Ho ucciso mio padre (original, docuserie) – 9 agosto 2022

(original, docuserie) – 9 agosto 2022 Locke & Key ( stagione 3 , original) – 10 agosto 2022

( , original) – 10 agosto 2022 Instant Dream Home – Case da trasformare (original, reality show) – 10 agosto 2022

(original, reality show) – 10 agosto 2022 Indian Matchmaking ( stagione 2 , original, reality show) – 10 agosto 2022

( , original, reality show) – 10 agosto 2022 DOTA: Dragon’s Blood ( stagione 3 , original) – 11 agosto 2022

( , original) – 11 agosto 2022 Non ho mai… ( stagione 3 , original) – 12 agosto 2022

( , original) – 12 agosto 2022 A Model Family (original) – 12 agosto 2022

(original) – 12 agosto 2022 Deepa & Anoop (original) – 15 agosto 2022

(original) – 15 agosto 2022 Untold: La fidanzata inesistente (original, docuserie) – 16 agosto 2022

(original, docuserie) – 16 agosto 2022 Chi scherza col fuoco (original) – 17 agosto 2022

(original) – 17 agosto 2022 He-Man and the Masters of the Universe ( stagione 3 , original) – 18 agosto 2022

( , original) – 18 agosto 2022 Chad and JT Go Deep (original) – 23 agosto 2022

(original) – 23 agosto 2022 Untold: Ascesa e declino di AND1 (original, docuserie) – 23 agosto 2022

(original, docuserie) – 23 agosto 2022 Lost Ollie (original) – 24 agosto 2022

(original) – 24 agosto 2022 Mo (original) – 24 agosto 2022

(original) – 24 agosto 2022 Selling The OC (original, reality show) – 24 agosto 2022

(original, reality show) – 24 agosto 2022 L’avventura di Rilakkuma al parco dei divertimenti (original) – 25 agosto 2022

(original) – 25 agosto 2022 Untold: Operation Flagrant Foul (original, docuserie) – 30 agosto 2022

(original, docuserie) – 30 agosto 2022 I AM A KILLER (stagione 3, original) – 30 agosto 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix ad agosto 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

Potrebbe interessarti: Le 15 migliori serie TV su Netflix