Le novità Amazon Prime Video di agosto 2022 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese estivo non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2022 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video ad agosto 2022

Film in uscita su Amazon Prime Video

House of Gucci

Apriamo le novità Amazon Prime Video di agosto 2022 con House of Gucci, film diretto da Ridley Scott con un cast d’eccezione, nel quale troviamo Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek. Segue la storia della famiglia Gucci e racconta l’azienda attraverso le persone che ne hanno fatto parte, tra fama, genialità, difficoltà e sofferenze. In particolare la pellicola ruota intorno a quanto avvenuto il 27 marzo 1995, il giorno che sconvolse il mondo della moda: l’omicidio di Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver). Ad essere accusata per aver organizzato l’omicidio su commissione è l’ex moglie Patrizia Reggiani (Lady Gaga), che venne lasciata per una donna più giovane. Disponibile in streaming dal 1° agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di House of Gucci.

Tredici vite (original)

Un’incredibile storia vera nel nuovo film originale Prime Video: Tredici vite. La pellicola racconta dell’enorme impegno globale per salvare una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale. A causa delle difficoltà apparentemente insormontabili, una squadra di sommozzatori tra i più abili ed esperti al mondo, gli unici in grado di percorrere un labirinto di angusti tunnel allagati, si unisce alle unità di soccorso del posto e a più di 10.000 volontari nel tentativo disperato di salvare dodici ragazzi e il loro allenatore. La posta in gioco è altissima e, sotto lo sguardo del mondo intero, il gruppo intraprende la sua missione più impegnativa, mostrando la grandiosità dello spirito umano. Disponibile dal 5 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tredici vite.

Comedy Special: Maurizio Lastrico – Il metodo StanisLastrico

Dopo lo show di Alessandro Siani, arriva sulla piattaforma streaming un nuovo Comedy Special, stavolta di Maurizio Lastrico, intitolato Il Metodo StanisLastrico. Le celebri terzine dantesche in chiave moderna, i racconti di vita vissuta e i guizzi creativi vissuti a tu per tu con il pubblico: una delle proposte più originali e coinvolgenti degli ultimi anni. Né attore, né stand up, né cabarettista, né comico, semplicemente Maurizio Lastrico. Si tratta del secondo Comedy Special reso disponibile su Prime Video: possiamo già anticiparvi che nei prossimi mesi ce ne saranno altri con protagonisti alcuni dei comici più conosciuti e amati dal pubblico italiano, come Angelo Pintus, Enrico Brignano e Francesco Cicchella. Disponibile dall’8 agosto 2022.

Samaritan (original)

Una delle novità da non perdere su Amazon Prime Video questo mese di agosto è senza dubbio Samaritan, nuovo film originale con protagonista l’intramontabile Sylvester Stallone. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto. Il tredicenne Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton, visto in Euphoria), sospetta che il misterioso e solitario vicino Mr. Smith sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent’anni prima, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia con il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono a questa versione, ma non Sam, che ancora spera che sia vivo. A causa dell’aumentare di azioni criminali e con la città sull’orlo del caos, il ragazzo prova a convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina. Ce la farà? Scopritelo dal 28 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Samaritan.

Secret Team 355

Un grande cast nel film diretto da Simon Kinberg, Secret Team 355, in arrivo in streaming il 29 agosto 2022. Racconta la storia di un gruppo di agenti segrete nate dall’eredità di una super spia di sesso femminile, identificata solo con il Codice 355, che operò durante gli anni della Rivoluzione Americana. Bogotà, Colombia: un signore della droga presenta una potente arma top-secret a una delle più pericolose menti criminali, Elijah Clarke (Jason Flemyng). Si tratta di un pericoloso programma di decrittazione che può accedere a tutti i sistemi digitali del pianeta. Clarke si appropria dell’arma, ma le autorità irrompono nella sua villa e l’agente Luis Rojas (Edgar Ramirez) riesce a sottrarglielo. Sarà compito dell’agente della CIA Mason Brown (Jessica Chastain) recuperare l’arma a qualsiasi costo: dovrà viaggiare per il mondo, da Parigi al Marocco, fino a Shangai, aiutata da un quartetto composto solamente da agenti donne. Nel cast, oltre agli attori già citati, anche Lupita Nyong’o, Penelope Cruz, Diane Kruger, Bingbing Fan e Sebastian Stan. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Secret Team 355.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2022

The Circle – 1° agosto 2022

– 1° agosto 2022 Sing – 1° agosto 2022

– 1° agosto 2022 Queen Bees – 1° agosto 2022

– 1° agosto 2022 La banda di Chicago – 4 agosto 2022

– 4 agosto 2022 The Endless – 5 agosto 2022

– 5 agosto 2022 Non c’è più religione – 7 agosto 2022

– 7 agosto 2022 Censor – 8 agosto 2022

– 8 agosto 2022 La stagione dell’amore – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 Amore a Harmony Ranch – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 Il frutto dell’amore – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 Autumn Dreams – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 Bacio d’ottobre – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 The Perfect Bride – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 La luna di settembre – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 L’autunno dei ricordi – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 Anime gemelle – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 Consegna d’amore – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 Il concerto – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 Kung Fu Panda 3 – 17 agosto 2022

– 17 agosto 2022 Una femmina – 17 agosto 2022

– 17 agosto 2022 Ma cosa ci dice il cervello – 18 agosto 2022

– 18 agosto 2022 First Love – 19 agosto 2022

– 19 agosto 2022 Il tuttofare – 19 agosto 2022

– 19 agosto 2022 7 ore per farti innamorare – 20 agosto 2022

– 20 agosto 2022 Gli idoli delle donne – 22 agosto 2022

– 22 agosto 2022 Untrapped: The Story of Lil Baby (original) – 26 agosto 2022

(original) – 26 agosto 2022 Fai bei sogni – 27 agosto 2022

– 27 agosto 2022 Sono tornato – 30 agosto 2022

– 30 agosto 2022 Sconnessi – 30 agosto 2022

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Nove Lune e Mezza – fino all’11 agosto 2022

Rifkin’s Festival – fino al 18 agosto 2022

Mission: Impossible – Fallout – fino al 30 agosto 2022

Mission: Impossible – Protocollo fantasma – fino al 30 agosto 2022

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

A.P. Bio – stagioni 1-2

Sbarcano sulla piattaforma le prime due stagioni di A.P. Bio, una serie comedy costituita in tutto da quattro stagioni. Racconta la storia di Jack Griffin, uno studioso di filosofia ad Harvard che perde il lavoro dei suoi sogni ed è costretto a tornare a Toledo per lavorare come professore di biologia alla Whitlock High School, nel corso chiamato Advanced Placement Biology. L’uomo non ha nessuna intenzione di ricoprire il ruolo con serietà e non si cura dei suoi studenti, pur avendo l’appoggio del preside Durvin, un uomo gentile ma facilmente manipolabile. Frustrato, Griffin si accorge di avere a disposizione una classe piena di studenti brillanti e decide di sfruttarla a proprio vantaggio per i suoi scopi vendicativi. Disponibile in streaming dal 1° agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di A.P. Bio.

All or Nothing: Arsenal (original)

Le novità Amazon Prime Video di agosto 2022 includono anche All or Nothing: Arsenal, un nuovo capitolo della popolare docuserie dedicata ad alcune delle più celebri squadre di calcio al mondo. Le nuove puntate portano il pubblico dietro le quinte di una stagione cruciale per uno dei club più importanti del pianeta, mostrando gli sforzi per raggiungere il successo nazionale e ritornare nella competizione europea d’élite. Oltre a riprendere gli alti e bassi della vita all’Emirates Stadium e all’Arsenal Training Centre, le telecamere seguiranno la squadra fuori dal campo per esaminare le sfide che i calciatori devono affrontare ogni giorno nell’impegnativo calendario della stagione. Disponibile dal 4 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale diAll or Nothing: Arsenal.

A League of Their Own (original)

Il classico del 1992, diretto da Penny Marshall e basato su una storia realmente accaduta, rivive nell’omonima serie TV originale A League of Their Own. La nuova produzione introduce inediti personaggi e il loro straordinario percorso, ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un’intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. La serie segue Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un gruppo di spassosi personaggi che si fanno strada verso il campo da gioco, provando a trovare lungo il percorso le loro squadre e loro stessi. Disponibile dal 12 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A League of Their Own.

Cosmic Love (original)

Chiudiamo le principali novità del mese da vedere con Cosmic Love, un nuovo reality show che costituisce un esperimento sociale unico nel suo genere perfetto per gli appassionati di astrologia. Quattro individui tentato di trovare la propria anima gemella attraverso il matchmaking astrologico: ognuno rappresenta uno dei quattro elementi, Aria, Fuoco, Acqua e Terra. L’avventura romantica si svolge in un rifugio gestito da una guida mistica, l’Astro Chamber. I partecipanti si mescolano, si frequentano, si eliminano e alla fine prenderanno la decisione più importante: si sposeranno basandosi esclusivamente sulla loro astrologia? Potete scoprirlo dal 12 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cosmic Love.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

New Amsterdam (stagione 2) – 1° agosto 2022

– 1° agosto 2022 Making The Cut ( stagione 3 , original) – 19 agosto 2022

( , original) – 19 agosto 2022 Getter Robo Ark (stagione 1) – 25 agosto 2022

– 25 agosto 2022 Haikyuu!! (stagione 4) – 31 agosto 2022

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2022 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

