Le novità Infinity+ di agosto 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo caldo mese estivo diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ ad agosto 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ ad agosto 2022

Film in uscita su Infinity+

Sotto il cielo delle Hawaii

Apriamo le novità Infinity+ di agosto 2022 con Sotto il cielo delle Hawaii, film con un cast importante che include Emma Stone, Bradley Cooper, Rachel McAdams, Bill Murray, John Krasinski e Alec Baldwin. Racconta la storia di un militare di professione che combina un pasticcio e viene inviato alle Hawaii per supervisionare il lancio di un satellite spia avanzato. Giunto sul posto, l’uomo dovrà vedersela con la sua ex ragazza, unico amore della sua vita, ma a sorpresa si innamorerà di una giovane pilota e riuscirà a conoscere sé stesso. Diretto da Cameron Crowe, regista di celebri pellicole come Non per soldi… ma per amore, Jerry Maguire e Vanilla Sky. Disponibile in streaming dal 1° agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sotto il cielo delle Hawaii.

12 soldiers

Per gli amanti dell’azione e dei film di guerra arriva questo mese 12 soldiers, lungometraggio con Chris Hemsworth e Michael Shannon ispirato al libro di Doug Stanton “Horse Soldiers” che racconta dei primissimi soldati americani che si fecero strada in Afghanistan a pochi giorni dall’attacco alle Torri Gemelle di New York. Mentre tutto il Paese è ancora sotto choc, un gruppo di 12 uomini, paramilitari della CIA e delle forze speciali statunitensi, parte volontariamente per l’Afghanistan pronto a tutto, con l’obiettivo di aiutare i combattenti ribelli autoctoni a conquistare una città e far cadere i talebani. Per avere la meglio dovranno guadagnarsi la fiducia del leader dell’Alleanza del Nord, superando barriere linguistiche e culturali e adattandosi a tecniche inusuali. Disponibile dall’11 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 12 soldiers.

Revenant – Redivivo

Il film che ha (finalmente) consegnato l’Oscar come miglior attore dell’anno a Leonardo DiCaprio arriva su Infinity+ tra le novità di agosto 2022. Revenant – Redivivo è ambientato nel Dakota del 1823, quando un gruppo di cacciatori guidato da Hugh Glass viene attaccato dalla tribù nativa Arikara. Temendo nuovi attacchi, i superstiti abbandonano la nave con la quale stanno risalendo il fiume e decidono di nascondere le pellicce facendo ritorno a piedi al villaggio. Nel bosco, Glass viene attaccato da un orso grizzly e ingaggia una massacrante lotta con l’animale, riportando gravi ferite. Moribondo, viene sorvegliato dallo spietato John Fitzgerald (Tom Hardy) in cambio di una somma di denaro, ma quest’ultimo si stanca e decide di porre fine alle sofferenze dell’uomo. Ci va di mezzo il figlio Hawk, ma Glass riesce a sopravvivere e va in cerca di vendetta. Disponibile in streaming dal 15 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Revenant – Redivivo.

Above suspicion

Tra i film da vedere questo mese c’è anche Above Suspicion, thriller con Emilia Clarke e Jack Huston. Racconta la storia di Mark Putnam, un giovane agente dell’FBI sposato e diventato genitore di recente. Viene inviato a Pikeville, una città di montagna del Kentucky per indagare su alcune attività illegali, riuscendo a trovare un’informatrice, la giovane Susan, con la quale intrattiene una relazione adultera. La ragazza vede in Mark una via di fuga dalla sua vita infelice, ma rimarranno presto coinvolti in uno scandalo. Il film è tratto da una storia vera ed è disponibile dal 15 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Above Suspicion.

Supereroe per caso

Cambiamo completamente genere con Supereroe per caso (Super-héros malgré lui il titolo originale), divertente film parodia che in Francia ha riscosso un grande successo al botteghino. Un imbranato attore riesce per una serie di circostanze a ottenere la parte del supereroe Badman in una grossa produzione, ma dopo aver iniziato le riprese perde la memoria in un incidente. Al suo risveglio si convince di essere davvero un paladino della giustizia, diventando il personaggio che interpreta nella pellicola. Diretto e interpretato da Philippe Lacheau, che aveva già realizzato Babysitting e Alibi.com, due film che possono contare su un remake italiano (non da escludere neanche in questo caso). Disponibile dal 16 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Supereroe per caso (v.o.).

Ma cosa ci dice il cervello

Le novità Infinity+ di agosto 2022 da non perdere includono Ma cosa ci dice il cervello, commedia con Paola Cortellesi e Stefano Fresi. Giovanna è una donna tranquilla, separata dal marito Enrico, con un lavoro al Ministero e una figlia preadolescente con la quale non ha un grande rapporto. La sua vita all’apparenza piatta e monotona nasconde in realtà una copertura per il suo vero lavoro come agente segreto per la Sicurezza Nazionale. Dopo una rimpatriata con i vecchi compagni di scuola, la donna decide di sfruttare i potenti mezzi a sua disposizione per vendicare le angherie subite dagli amici, affrontando una donna convinta di saperne di più dei medici grazie a Internet, un padre che ha tramortito l’allenatore di una squadra di bambini con una testata e non solo. Disponibile in streaming dal 18 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ma cosa ci dice il cervello.

1917

Torniamo sul campo di battaglia, questa volta durante la Prima Guerra Mondiale, con 1917, film diretto da Sam Mendes con un cast che comprende George MacKay, Dean-Charles Chapman, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch. Due caporali britannici, Schofield e Blake, vengono scelti per portare a termine un’ardua missione: attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, impedendo a quest’ultimo di cadere in una trappola mortale ordita dai tedeschi. I due, che sono anche amici, si imbarcano in quella che sembra a tutti gli effetti una disperata missione suicida: riusciranno a consegnare il messaggio e a salvare centinaia di vite? Potete scoprirlo dal 23 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 1917.

The Batman (Premiere)

Il pezzo forte di questo mese di novità Infinity+ è sicuramente The Batman, film che vede il ritorno sullo schermo del popolare supereroe mascherato DC (questa volta interpretato da Robert Pattinson). Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le più alte cariche cittadine, e Batman sembra l’unico che cerchi di garantire giustizia. Proprio per questo Bruce Wayne deve fare molta attenzione, fidandosi solo dell’intramontabile Alfred (Andy Serkis) e del tenente James Gordon (Jeffrey Wright). Il nuovo temibile nemico che semina il terrore a Gotham, L’Enigmista (Paul Dano), conosce l’identità del pipistrello, e le indagini porteranno Batman a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia. Nel suo viaggio avrà a che fare con l’affascinante Catwoman (Zoë Kravitz), Il Pinguino (Colin Farrell) e il boss del crimine Carmine Falcone (John Turturro). Disponibile con Premiere dal 26 agosto al 1° settembre. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Batman.

Altri film da vedere su Infinity+ ad agosto 2022

Shooter – 1° agosto 2022

– 1° agosto 2022 Generale – 2 agosto 2022

– 2 agosto 2022 Sicario – 3 agosto 2022

– 3 agosto 2022 Soldado – 4 agosto 2022

– 4 agosto 2022 Una famiglia vincente – King Richard – dal 5 all’11 agosto 2022 (Premiere)

– dal 5 all’11 agosto 2022 (Premiere) Io ricordo – 5 agosto 2022

– 5 agosto 2022 Wedding every weekend – 8 agosto 2022

– 8 agosto 2022 7 donne e un mistero – dal 12 al 18 agosto 2022 (Premiere)

– dal 12 al 18 agosto 2022 (Premiere) Pokémon: Detective Pikachu – 12 agosto 2022

– 12 agosto 2022 Dolor y gloria – 12 agosto 2022

– 12 agosto 2022 Daredevil – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 Critters attack! Il ritorno degli extraroditori – 15 agosto 2022

– 15 agosto 2022 The Banana Splits Movie – 16 agosto 2022

– 16 agosto 2022 La riscossa delle nerd – 17 agosto 2022

– 17 agosto 2022 New York Academy – 18 agosto 2022

– 18 agosto 2022 Sulle nuvole – dal 19 al 25 agosto 2022 (Premiere)

– dal 19 al 25 agosto 2022 (Premiere) Il tuttofare – 19 agosto 2022

– 19 agosto 2022 Godzilla II – King of the Monsters – 19 agosto 2022

– 19 agosto 2022 A dangerous man – Solo contro tutti – 20 agosto 2022

– 20 agosto 2022 Mr. & Mrs. Smith – 23 agosto 2022

– 23 agosto 2022 Io & Marley – 26 agosto 2022

– 26 agosto 2022 I Grani di pepe e il tesoro degli abissi – 27 agosto 2022

– 27 agosto 2022 Ufficiale e gentiluomo – 28 agosto 2022

– 28 agosto 2022 Sono tornato – 30 agosto 2022

– 30 agosto 2022 Sconnessi – 31 agosto 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

Questo mese non sembrano purtroppo previste novità su Infinity+ a livello di serie TV, ma potete sempre consolarvi con i tanti film del mese e con i contenuti usciti nelle scorse settimane, come ad esempio la quinta stagione di Animal Kingdom, la sesta stagione di Supergirl e il finale della nona stagione di The Goldbergs.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ ad agosto 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto da non perdere su altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

