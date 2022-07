Oggi è il giorno del debutto di Xiaomi Smart Band 7 Pro, la smartband che dovrebbe sopperire alle mancanze della versione liscia con diverse novità sia estetiche che hardware. Ma oggi è anche il giorno in cui Amazfit Band 7 esce allo scoperto, grazie a una fuga di notizie piuttosto generosa che fa luce su quasi tutti gli aspetti del prossimo braccialetto smart di casa Amazfit, economico e con tanto di display AMOLED bello grande.

Immagini, specifiche e prezzi di Amazfit Band 7

A un paio di settimane dalla presentazione degli Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro, di Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition e, un po’ prima, di Amazfit T-Rex 2 (di cui qui trovate già la nostra recensione), ecco che il marchio cinese si prepara a lanciare sul mercato non uno smartwatch, ma una smartband, anch’essa con un rapporto qualità – prezzo decisamente elevato, almeno secondo quanto emerso.

Rispetto al predecessore Amazfit Band 5, Bari (nome in codice per Amazfit Band 7 si presenta con un design piuttosto differente. Se il primo era di fatto una classica smartband con la scocca e il display stretto e lungo, il nuovo modello si presenta con un form factor più generoso in larghezza, che lo avvicina ad esempio a Redmi Smart Band Pro, o alla versione Pro di Xiaomi Smart Band 7 per intenderci.

Comunque, le informazioni condivise dai colleghi di GSMArena parlano proprio della presenza di uno schermo AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 194 x 368 pixel con una luminosità di picco pari a 500 nit. Sotto la scocca ci sarebbe un lettore della frequenza cardiaca di tipo ottico PPG in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, delle funzioni di monitoraggio del sonno e dello stress, il supporto alle notifiche smart, insomma tutto quello che potremmo aspettarci da una smartband economica. Lato sportivo, Amazfit Band 7 dovrebbe inoltre tener traccia di più di 100 modalità sportive, alcune delle quali rilevabili automaticamente.

Per il resto, si parla di una resistenza alle immersioni fino a 5 atmosfere, di un peso di 28 grammi, della presenza del Bluetooth 5.1 che gli permetterebbe di accoppiarsi con smartphone Android e iPhone e di una dotazione tecnica di 8 MB di RAM e 128 MB di spazio d’archiviazione.

Lato autonomia, Amazfit Band 7 dovrebbe essere dotata di una batteria da 230 mAh che sarebbe in grado di garantire fino a 18 giorni di autonomia che scenderebbero a 9 con un utilizzo più intenso.

Non si parla di chip GPS né di NFC, ma considerando i prezzi non sorprende poi molto. E allora trattiamo proprio quest’ultimo aspetto, i prezzi e la disponibilità di questa nuova smartband, che si vocifera costi sui 50 dollari e arrivi sul mercato entro fine anno. Ma per conferme, smentite o ulteriori informazioni, restate collegati.

Potrebbe interessarti anche: le migliori smartband del mese, la nostra selezione