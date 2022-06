Dopo aver lanciato in Italia GTR 3 Pro Limited Edition, Amazfit presenta oggi due nuovi smartphone di fascia economica. Si tratta di Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro, orologi piuttosto completi che, per mettere subito in chiaro le cose, costano circa 60 e 70 dollari sul mercato statunitense, dove è già possibile acquistarli. Nonostante prezzi del genere, sono dotati di schermi ampi (non OLED, chiaramente), di una buona autonomia e di una dotazione di sensori piuttosto completa che, nel modello Pro, comprende anche il GPS. Comunque, ecco tutti i dettagli, le immagini e le funzioni di entrambi i nuovi smartwatch di Amazfit.

Caratteristiche e funzioni di Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro

Le specifiche tecniche

In attesa della famiglia dei GT 4, che pare piuttosto nutrita, oggi sono stati presentati ufficialmente Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro, due smartwatch piuttosto abbordabili e completi che si presentano con il medesimo schermo squadrato ma con curvatura dei bordi 2.5 D. Il pannello è piuttosto ampio, misura 1,69 pollici di diagonale ma non è un OLED, bensì un TFT, ovviamente touchscreen e con risoluzione 240 x 280 pixel per una densità di 218 PPI.

Lato sensori, presentano entrambi l’accelerometro a tre assi e il medesimo BioTracker 2 PPG biometric sensor, un dispositivo che, oltre a leggere la frequenza cardiaca, supporta la rilevazione dei livelli di saturazione dell’ossigeno. Come anticipato, è invece un’esclusiva di Amazfit Bip 3 Pro il GPS.

Per il resto di tecnico, c’è da dire che i due smartwatch sono resistenti alle immersioni in acqua fino a 5 atmosfere, dotati di Bluetooth 5.0 LE e supportano sia smartphone Android (da 7.0 in poi) che iPhone (da iOS 12), connessione gestibile tramite l’applicazione Zepp App.

Lato batteria, Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro montano una medesima unità da 280 mAh che garantisce fino a 14 giorni di autonomia con utilizzo tipico e fino a una settimana con uno scenario d’utilizzo più impegnativo. Sono dati vaghi, non approfonditi e ovviamente dipendenti molto dai contesti, ma questo è quanto ha dichiarato Amazfit.

Le dimensioni degli orologi sono le seguenti: 44,12 mm di altezza, 36,49 mm di larghezza e 9,65 mm di spessore per un peso di 33 grammi (33,2 il Pro)

Le funzioni software

Non fatevi ingannare dal prezzo tanto contenuto, rispetto alle medie degli altri smartwatch più blasonati. Anche Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro ne hanno da vendere di funzioni per lo sport e per la salute. Basti pensare che, di serie, ci sono ben 60 modalità sportive (61 il modello Pro, che in più ha l’open water swimming, il nuoto in mare aperto per intenderci). Non ve le stiamo ad elencare tutte per ovvi motivi di spazio, ma considerate che gli sport più praticati ci sono tutti, con la funzione Target Pace per la corsa che può aiutare per gli allenamenti più intensi, ma non solo.

Presenti inoltre diverse funzioni per la salute, a partire dal monitoraggio dello stress, del ciclo mestruale e della frequenza cardiaca 24 ore su 24, fino ai livelli di saturazione dell’ossigeno. Non mancano i dati relativi alla qualità del sonno, gli esercizi di respirazione, perfino gli avvisi al rilevamento di frequenze cardiache anomale.

Lato smart, sono presenti ovviamente le funzioni più comuni degli smartwatch anche su questi Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro. Si va dalle notifiche delle chiamate, dei messaggi e delle app, fino ai controlli remoti della musica e della fotocamera (per un autoscatto, ad esempio), fino alla funzione Find Phone, per citare le principali.

Immagini di Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro

Prezzi e disponibilità di Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro

Entrambi sono stati messi in vendita sul mercato statunitense nelle scorse ore. Amazfit Bip 3 è disponibile in tre colori (nero, blu e rosa) al prezzo di 59,99 dollari, Amazfit Bip 3 Pro ne costa 10 in più (69,99 dollari) ed è disponibile anche lui in tre colorazioni, le medesime a parte la blu (che è più un lilla diciamo) che viene in questo caso sostituita dalla variante color crema.

Al momento non abbiamo informazioni relative a un prossimo debutto sul mercato italiano. Ma restate collegati perché con tutta probabilità ne sapremo di più a breve.

