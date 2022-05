Amazfit, brand che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi una importante fetta nel mercato dei dispositivi indossabili, ha annunciato oggi il suo nuovo sportwatch pensato per gli amanti dell’avventura e dello sport all’aperto. Si chiama Amazfit T-Rex 2, integra un ricevitore GPX con doppia banda e supporto a cinque sistemi satellitari, per garantire un perfetto tracciamento delle proprie attività.

Con le nuove modalità sportive, nuove funzioni pensate per la navigazione e un sistema completo di monitoraggio dello stato di salute dell’utente, Amazfit T-Rex 2 aiuta chi ama l’azione e il fitness all’aria aperta a superare i propri limiti, lanciando delle sfide nelle attività che maggiormente prediligono.

Pensato per l’avventura

La nuova funzione di importazione del percorso permette di caricare sullo smartwatch dei percorsi preselezionati, da seguire direttamente dal polso senza che sia necessaria la presenza di uno smartphone. Il sistema di posizionamento a doppia banda, che supporta i cinque principali sistemi satellitari, consente di ottenere la posizione in maniera di precisa e rapida.

L’altimetro barometrico e la bussola aiutano i più audaci, che potranno conquistare nuove vette e scoprire sentieri mai percorsi, con la funzione che permette di tornare il più rapidamente possibile al punto di partenza, per non perdersi in nessuna situazione. Amazfit T-Rex 2 supporta il tracciamento di numerose attività, dalle escursioni alle scalate senza scordare il trail running, così da avere un sacco di dati da analizzare al proprio rientro a casa.

Autonomia e sport sugli scudi

Tutto questo sarebbe inutile se lo sportwatch non fosse in grado di garantire una buona autonomia e il nuovo sportwatch non difetta sotto questo punto di vista. Amazfit T-Rex 2 permette di raggiungere i 24 giorni di autonomia, anche se ovviamente si tratta di un dato che a rapportato al proprio stile di utilizzo.

Sono oltre 150 le modalità sportive che possono essere tracciate, incluse quelle in acqua. Lo smartwatch infatti è dotato di un grado di protezione fino a 10 atmosfere, che gli permette di resistere a immersioni fino a 100 metri, ottimo anche per chi fa nuoto, surf o altre attività acquatiche.

Il BioTracker 6PD con sei fotodiodi, sviluppato direttamente da Amazfit, consente di monitorare lo stato di salute 24 ore su 24, raccogliendo i dati relativi alla frequenza cardiaca, alla saturazione di ossigeno nel sangue ma anche al livello di stress, così da avere sempre un quadro generale del proprio stato di salute.

E con un solo tocco è possibile tenere traccia di quattro diverse informazioni come frequenza cardiaca, saturazione, livello di stress e frequenza respiratoria, tutto in appena 45 secondi, ideale per conoscere immediatamente come il corpo risponde a determinate situazioni.

Design ispirato alla natura

Amazfit T-Rex 2 è pensato per essere utilizzato in ogni situazione, essendo in gradi di operare in un ampio range di temperature che va da -40 a +70 gradi centigradi, dai ghiacci polari ai deserti più aridi, sopportando acqua e ghiaccio, polvere e sporco senza fare una piega. Lo schermo a colori AMOLED da 1,39 pollici ad alta risoluzione permette di avere un’immagine chiara e precisa della situazione, e la modalità always-on consente di avere sempre sott’occhio i dati più importanti o i progressi dei propri sforzi.

Previous Next Fullscreen

Lo sportwatch è provvisto di una speciale modalità a bassa temperatura, che deve essere installata tramite un aggiornamento OTA e attivata manualmente. Quando la temperatura scende al di sotto dei -10 gradi il dispositivo limita le funzioni a disposizione per limitare il consumo di batteria, anche se a temperature basse l’autonomia può subire importanti variazioni.

Prezzi e disponibilità

Amazfit T-Rex 2 sarà disponibile in Italia in pre-ordine a partire dal primo giugno 2022 al prezzo di 229,90 euro, su Amazon e sullo store ufficiale di Amazfit.