Debuttava lo scorso ottobre Amazfit GTR 3 Pro assieme a un paio di smartwatch sodali. E nonostante ne siano passati fin troppi di mesi da quel momento (per un’edizione limitata), resta ancora oggi uno degli orologi più interessanti come rapporto qualità-prezzo. Probabilmente anche per questo Amazfit ha deciso di riproporne una nuova versione limitata, perché è uno smartwatch nient’affatto invecchiato e che, in questa veste nuova, può tornare a stuzzicare chi cerca un dispositivo ricco di funzioni e non troppo costoso. Non si tratta di un piccolo cambio di design, ma c’è di più, e lo si vede già a una prima occhiata, guardando ad esempio le linee più spigolose, o le rifiniture dei due pulsanti fisici di Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition, così si chiama. Ma scopriamone di più.

Nei dettagli di Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition

Design

Il produttore dichiara che è stato il movimento Bauhaus ad aver ispirato questo nuovo Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition, che tradotto significa forme lineari e geometriche anziché curvilinee, per farla breve. Lo preannunciavamo poco fa che al posto della morbidezza dei materiali che compongono la scocca di GTR 3 Pro, qui è tutto più minimale, più geometrico in senso lato.

Comunque, l’acciaio inossidabile la fa da padrone, la corona girevole è un’altra delle particolarità di un orologio che, Amazfit dichiara essere realizzato a mano. Sono due le colorazioni con cui si presenta, una Mystic Silver e una Sleek Gold con annessi cinturini in pelle nera e marrone chiaro, rispettivamente.

Caratteristiche tecniche e funzioni

Design a parte, Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition si presenta con un display AMOLED ultraHD da 1,45 pollici di diametro con rapporto fra schermo e corpo del 70,6%. Sotto il cofano c’è un cardiofrequenzimetro, un saturimetro e, fra le altre cose, una batteria che gli assicura fino a 12 giorni di autonomia con un “utilizzo tipico” e fino a 30 giorni con la modalità risparmio energetico attiva, secondo quanto dichiara Amazfit.

Non mancano le funzioni smart e sportive. A bordo di Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition sono presenti oltre 150 modalità sportive con la chicca del riconoscimento intelligente e automatico di 8 sport, una manna nei casi in cui ci si dimentica di avviare l’attività. Presenti anche delle metriche utili per comprendere lo stato di forma, ad esempio l’algoritmo PeakBeats che dà un’idea sul proprio stato di allenamento con dati appositi: dal V02 Max all’effetto dell’allenamento (aerobico o anaerobico), passando per i tempi di recupero e i dati sul carico.

Lato smart supporta ad esempio app di terze parti come GoPro, riceve telefonate Bluetooth, controlla la musica salvata sul telefono e ne può memorizzare una buona parte (fino a 470 brani da riprodurre anche senza lo smartphone connesso). C’è anche Amazon Alexa e il supporto agli assistenti vocali in assenza di connessione a internet. Lato salute, infine, Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition vanta diverse metriche utili ad avere un quadro della propria condizione del momento o storica.

Immagini di Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition

Prezzi e disponibilità di Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition è stato presentato sul mercato italiano proprio oggi, con un prezzo di listino pari a 299,90 euro. Sarà disponibile a partire dal prossimo 1° di luglio, ma già da oggi è possibile preordinarlo non su Amazon ma direttamente sullo store ufficiale di Amazfit.

Per inciso, in quest’ultima sede nel momento in cui scriviamo costa decisamente meno: 229,90 euro (in entrambi i colori), ragion per cui non escludiamo sia il prezzo relativo a una promozione di lancio da Amazfit non ancora annunciata. Vi terremo aggiornati in caso di nuove.

