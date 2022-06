Il prossimo 4 luglio 2022 si terrà un evento in cui Xiaomi presenterà un bel po’ di prodotti. Oltre a Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra, che saranno di fatto i protagonisti della kermesse, il produttore tuttofare presenterà anche una versione più pregiata della smartband appena arrivata sul nostro mercato. Accenniamo a Xiaomi Smart Band Pro, un braccialetto smart che la Casa di Shenzhen ha appena svelato in video, con un breve filmato che stupisce perché mostra un prodotto decisamente diverso da come tutti ce lo aspettavamo. Ma seguiteci, per saperne di più, visto che c’è anche un portatile pronto al lancio: Xiaomi Book Pro 2022.

Sembra uno smartwatch ma è Xiaomi Smart Band 7 Pro

Della nuova Xiaomi Smart Band 7, oltre alla mancanza della versione NFC sul nostro mercato (che probabilmente arriverà più in là), in molti hanno criticato l’assenza del chip GPS, che eliminerebbe dall’obbligo di portare sempre con sé lo smartphone per tracciare una delle tante attività sportive all’aperto che può registrare. Certo il prezzo sarebbe lievitato ulteriormente, ma Xiaomi ha ben pensato di lavorare su un modello tutto nuovo, e fin troppo diverso, che proprio qualche ora fa ha svelato in anteprima su Weibo e che presenterà al pubblico lunedì prossimo, il 4 luglio.

Xiaomi Smart Band 7 Pro si presenta infatti con un display più grande, soprattutto più largo, che la avvicina di molto ai rapporti di forma di uno smartwatch. Se già l’aumento delle dimensioni del display fra la 6 e la 7 era notevole, qui la differenza fra le due smartband 2022 pare ancora maggiore. Altra divergenza sostanziale riguarda il design, con la versione Pro che pare presentare un corpo in metallo, o comunque realizzato con materiali che provano a richiamarlo.

Dal video teaser in questione, a parte la watch face piuttosto minimale e il cinturino bianco sporco non emerge purtroppo altro. Ulteriori dettagli arrivano tuttavia da un informatore, Digital Chat Station, che ha condiviso un paio di render che mostrano meglio Xiaomi Smart Band 7 Pro, sia nella variante citata con la scocca color oro ma anche in una più sobria versione completamente nera, entrambe con un sistema di aggancio del cinturino completamente diverso rispetto a Xiaomi Smart Band 7, più simile a un orologio classico, per intenderci.

Insomma, guardando alle immagini trapelate pensare a una smartband come Redmi Smart Band Pro è normale, benché ci aspettiamo dimensioni maggiori del display (in quel caso da 1,47″) e finiture ben più pregiate, oltre ai chip NFC e GPS, una batteria più grande e altre novità anticipate.

Arriva anche un portatile: Xiaomi Book Pro 2022

L’altro prodotto che Xiaomi presenterà il prossimo 4 luglio è un portatile, Xiaomi Book Pro 2022. Anche lui è stato svelato in anticipo dal produttore con un breve video teaser che ne ha mostrato le forme. Latitano al momento le specifiche, ma quel poco che sappiamo è questo: c’è un trackpad piuttosto ampio, una porta USB di tipo C, un ingresso jack audio da 3,5 mm, e una scocca in alluminio CNC piuttosto sottile, che misura appena 14,9 mm di spessore.

Tutto tace per ora riguardo processori, dimensioni dello schermo, autonomia o altro, ma di Xiaomi Book Pro 2022 e di Xiaomi Smart Band 7 Pro ne sapremo di più lunedì prossimo, 4 luglio 2022: l’appuntamento è alle ore 13:00.

Potrebbe interessarti anche: Xiaomi porta in Italia Smart Band 7, Book S, Electric Scooter 4 Pro e TV A2