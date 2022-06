Dopo i deludenti risultati di vendita ottenuti dall’iPhone mini quest’anno Apple ha in mente di aumentare la dimensione media dei display dei modelli iPhone 14, ma l’azienda potrebbe anche ripescare un suffisso che non utilizza più da un lustro.

Secondo quanto riportato dall’affidabile informatore Lanzuk, nella gamma iPhone 2022 ci sarebbe anche un modello “Plus”.

Apple non usa questo suffisso dai tempi dell’iPhone 8 Plus, ma se l’indiscrezione si rivelerà fondata nella nuova gamma di smartphone dell’azienda ci sarà anche iPhone 14 Plus.

Il presunto iPhone 14 Plus potrebbe offrire un display da 6,7 pollici

Guardando al passato, il presunto iPhone 14 Plus dovrebbe solo offrire uno schermo più grande da 6,7 pollici rispetto al modello standard. Quest’anno Apple dovrebbe distinguere i modelli Pro di iPhone in maniera molto più netta del solito, dotandoli di processori più performanti e non solo di schermi e fotocamere migliori.

In questo modo il colosso di Cupertino differenzierebbe maggiormente l’iPhone 14 da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Plus da 6,7 pollici dai più veloci e costosi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Secondo le ultime indiscrezioni Apple avrebbe anche in programma di impiegare batterie più capienti per quasi tutti i modelli della prossima gamma iPhone 14.

In copertina: iPhone 13

