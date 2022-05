Amazon si conferma ancora una volta una vera e propria fonte inesauribile di nuove ed interessanti offerte: ogni giorno ne spunta qualcuna degna di nota e quelle che vediamo oggi toccano praticamente tutti i dispositivi proprietari del colosso dello shopping online, come gli speaker smart Amazon Echo (ed Echo Show), le utilissime Amazon Fire TV, gli iconici Amazon Kindle, ma anche Ring Alarm, videocamere Blink e tanto altro.

Naturalmente, Amazon comprende un mare di offerte anche su prodotti di tanti altri brand, soltanto ieri vi abbiamo segnalato quelle relative ai prodotti di smart home e quelle monomarca Huawei e MSI. Se ve le siete persi, potete recuperarle tramite i link precedenti, ma ora passiamo al dunque.

Offerte su tutti i dispositivi Amazon

Dal momento che le offerte in discorso toccano un po’ tutti i dispositivi proprietari di Amazon, è più comodo andarle a raggruppare per categoria, con una premessa: visto che si tratta di prodotti del colosso dello shopping online, sono tutti venduti e spediti da Amazon con tanto di spedizione Prime, dunque in tanti casi potreste ricevere il vostro ordine già domani.

Amazon Fire TV e Fire TV Xiaomi

In questa categoria sono stati inseriti sia i dispositivi della famiglia Fire TV di Amazon, dunque i vari modelli di Fire TV Stick e Fire TV Cube, ma anche le nuove smart TV Fire TV di Xiaomi, arrivate ufficialmente sul mercato italiano proprio nella giornata di ieri. Ecco tutte le offerte attive:

Amazon Echo

Tra i dispositivi della serie Amazon Echo in offerta troviamo sia speaker come Echo Dot di terza e quarta generazione ed Echo Dot di quarta generazione con orologio che smart display della gamma Echo Show. Ecco tutte le offerte attive:

Amazon Echo Buds

Amazon Kindle

Altri dispositivi per la smart home

