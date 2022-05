In Italia ci sono ancora circa 6 milioni di TV che non possono collegarsi a Internet, pertanto la famiglia di dispositivi Fire TV di Amazon è ideale per modernizzare i televisori di vecchia data.

Grazie ai prodotti Fire TV, anche i televisori non smart possono accedere alle librerie multimediali e ai portali di streaming per consentire la fruizione di film e serie TV e altri contenuti senza doverli sostituire con una smart TV.

I dispositivi Amazon Fire TV offrono accesso a numerose app, all’assistente virtuale Amazon Alexa e a svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV, grazie al supporto di app quali Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, NOW TV, DAZN, Mediaset Play, Infinity e RaiPlay, inoltre è anche possibile ascoltare musica, stazioni radio live e podcast, grazie al supporto di piattaforme come Amazon Music, Spotify e Apple Music.

La gamma di dispositivi Fire TV include Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K, Fire TV 4K Max, a Fire TV Cube e con il telecomando vocale Alexa è possibile utilizzare la voce per cercare e avviare la riproduzione dei contenuti.

Inoltre i vecchi televisori non devono nemmeno avere necessariamente una porta di connessione HDMI, poiché è sufficiente una connessione SCART o VGA utilizzando un semplice adattatore.

Se siete indecisi su quale modello acquistare, questa pagina ufficiale Amazon contiene una tabella che riepiloga le differenze, mentre qui sotto trovate la nostra recensione del modello più recente.