Amazon ha dato il via a una serie di offerte piuttosto interessanti che riguardano un sacco di prodotti della smart home. Lampadine, plafoniere, faretti, centri di controllo, strisce a LED; sono solo alcuni dei dispositivi scontati, alcuni dei quali acquistabili ora al prezzo più basso di sempre. Ma visto che gli sconti sono tutto fuorché eterni, non perdiamoci in chiacchiere e vediamo cosa c’è di interessante fra le offerte di Amazon del reparto smart home.

Le migliori offerte di Amazon sui prodotti della smart home

Partiamo dai prodotti della famiglia WiZ controllata da Signify, ex Philips Lighting, di fatto una delle prime compagnie a esplorare il settore dell’illuminazione connessa. Fra le offerte di Amazon del settore smart home vi sono diversi prodotti di cui tener conto, che trovate elencati in ordine cronologico qui sotto.

Gli sconti sulla gamma WiZ di Signify

Le offerte di Amazon sulle Philips Hue

Ancor più numerose le offerte di Amazon sulla gamma Philips Hue, uno dei nomi di maggior spicco del settore smart home che comprende un po’ di tutto. In questo caso sottoponiamo alla vostra attenzione prodotti quali lampade da parete e da muro, centri di controllo, kit e altro ancora. Ecco tutto:

Queste erano le offerte di Amazon del reparto smart home, offerte valide oggi, 30 maggio 2022, ma che come al solito potrebbero subire delle variazioni di prezzo. Vi suggeriamo di non pensarci troppo, nel caso in cui vi dovesse servire qualcosa, visto che i prezzi sono piuttosto bassi.

Comunque, putacaso vi servisse altro, non per forza del settore in questione, ricordatevi di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo le migliori offerte della piazza sulla tecnologia in ogni salsa: ecco il link diretto.

In copertina i prodotti smart home di Meross

Potrebbe interessarti anche: tutte le nostre guide all’acquisto del settore smart home