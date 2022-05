Le offerte di eBay continuano, ma non per molto visto che la campagna promozionale Fresh Sales edays sta ormai per scadere. C’è tempo fino a domenica 29 maggio 2022 per approfittare dello sconto extra relativo (cioè che va a sommarsi alle offerte già presenti sul marketplace).

Dopo aver parlato degli iPhone scontati, di un’offerta su un notebook da gaming e degli altri prodotti tech in sconto, come non menzionare un’offerta particolarmente allettante che riguarda Apple MacBook Air M1, uno dei portatili di maggior successo. La promozione, come anticipato, è fra le più interessanti mai viste benché le scorte siano particolarmente esigue. Perciò non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo tutti i dettagli della promozione in questione, con qualche alternativa extra.

MacBook Air M1 è in offerta a un prezzaccio

Nonostante di tempo ne sia passato dalla presentazione, e nonostante gli appassionati stiano ormai aspettando la nuova generazione, per cui ci si aspetta una scocca tutta nuova, oltre agli inediti chip Apple Silicon M2, MacBook Air M1 resta uno dei portatili più convenienti per rapporto qualità – prezzo (non è un caso che sia praticamente sempre presente nella nostra lista dei migliori notebook del mese). E soprattutto in occasioni come queste diventa sostanzialmente un best buy.

eBay, grazie alla promozione in questione, disponibile fino al 29 maggio 2022, permette di risparmiare un bel po’ sull’acquisto di vari prodotti, MacBook Air M1 compresi chiaramente. I prezzi variano a seconda dei venditori, ma a seguire vi lasciamo le indicazioni necessarie per trovare anche delle alternative, qualora le scorte della promo protagonista esauriscano.

L’offerta più allettante e a cui ci riferivamo è quella relativa all’Apple MacBook Air M1 8 – 256 GB in colorazione oro, che al momento è acquistabile addirittura a 851,90 euro con spedizione gratuita (terminato).

Ma vista la scarsa disponibilità vale la pena menzionare anche altre offerte interessanti, sempre proposte all’interno del marketplace di eBay e per le quali vige lo sconto suddetto. C’è ad esempio il medesimo prodotto, ma in colorazione Space Gray che costa 901,90 euro invece di 1001,90, anche a 899,90 euro, pure lui con tanto di spedizione gratuita. Costa poco meno il MacBook Air M1 in versione Gold, acquistabile da qui a 889,60 euro spedito gratuitamente.

Chi volesse invece optare per il MacBook Pro 13″ M1 in versione 8 – 256 GB farebbe bene a considerare anche quest’offerta che permette di portarselo a casa a 1.195,80 euro o addirittura a 1.087,90, in entrambi i casi con spedizione gratuita.

Comunque, ecco tutti i link in ordine di prezzo da considerare:

C’è tempo fino a domenica 29 maggio 2022 per approfittare di questa promozione di eBay, salvo eventuali quanto probabili esaurimenti delle scorte. Ma se cercate altre offerte sui notebook le trovate nel link qui sotto, mentre nel caso in cui vi servano altri prodotti tech non perdetevi le promozioni che ogni giorno condividiamo sul nostro canale Telegram prezzi.tech: ecco il link diretto.

Aggiornamento delle ore 15:00, il MacBook Air M1 a 851,90 euro è esaurito.

